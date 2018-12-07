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Аферист украл у тулячки деньги с карты под предлогом покупки коровы

Аферист украл у тулячки деньги с карты под предлогом покупки коровы

47-летняя жительница Тульской области необдуманно сообщила «покупателю» реквизиты банковской карты.

В Киреевском районе женщина сообщила неизвестному лицу по телефону реквизиты своей банковской карты. Злоумышленник позвонил ей под предлогом покупки коровы, информацию о продаже которой потерпевшая разместила на сайте бесплатных объявлений.

В ходе разговора собеседник убедил даму сообщить реквизиты банковской карты якобы для перевода предоплаты. Получив необходимую информацию, злоумышленник сумел списать со счетов более 5 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой преступления, женщина обратилась в полицию. Мошенника ищут.

 

Полицейские в Тульской области очередной раз напоминают гражданам о важности сохранения в тайне сведений о номере и других реквизитах своих банковских карт, а также об особой осторожности при переводах денежных средств во время покупки либо продажи товаров через сайты бесплатных объявлений. Следует помнить, что неосмотрительностью жителей региона могут воспользоваться мошенники.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:06 +1
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