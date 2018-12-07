новости
новости
Регистрация
Стоматолог из Новомосковска победила на Всероссийском чемпионате
Фото пресс-службы министерства здравоохранения Тульской области.

Стоматолог из Новомосковска победила на Всероссийском чемпионате

Конкурс прошел в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге завершился Всероссийский конгресс «Стоматология Большого Урала – 2018». В рамках конгресса по инициативе Стоматологической Ассоциации России проходил финал Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства в номинации «Клиническая пародонтология».

Конкурс состоял из двух этапов. Изначально представители регионов отправляли в оргкомитет конкурса заочные рефераты, которые оценивало высокопрофессиональное жюри. Очная часть состязания состоялась в стоматологической поликлинике Уральского государственного медицинского университета.

Жюри конкурса оценивало участников финала по различным критериям:

  • владение методами клинической диагностики заболевания пародонта;
  • правильность постановки диагноза;
  • способность проведения дифференциальной диагностики;
  • правильность и обоснованная интерпретация показателей лабораторных исследований;
  • способность обосновать предложенный комплексный план лечения заболеваний пародонта;
  • соблюдение принципов медицинской деонтологии и пр.

По итогам состязаний победу одержала врач стоматолог-терапевт филиала №8 ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» из Новомосковска Дарья Гуричева.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:24 +6
Другие статьи по темам
Событие
СтоматологВсероссийский чемпионат профмастерстватулячка победила
Место
ЕкатеринбургНовомосковскТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы дом-развалюха превратился в палатку с фастфудом
В центре Тулы дом-развалюха превратился в палатку с фастфудом
Из-за праздничных мероприятий 7 декабря в Туле ограничат движение и стоянку
Из-за праздничных мероприятий 7 декабря в Туле ограничат движение и стоянку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.