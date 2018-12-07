Стоматолог из Новомосковска победила на Всероссийском чемпионате

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Тульской области.

В Екатеринбурге завершился Всероссийский конгресс «Стоматология Большого Урала – 2018». В рамках конгресса по инициативе Стоматологической Ассоциации России проходил финал Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства в номинации «Клиническая пародонтология».

Конкурс состоял из двух этапов. Изначально представители регионов отправляли в оргкомитет конкурса заочные рефераты, которые оценивало высокопрофессиональное жюри. Очная часть состязания состоялась в стоматологической поликлинике Уральского государственного медицинского университета.

Жюри конкурса оценивало участников финала по различным критериям:

владение методами клинической диагностики заболевания пародонта;

правильность постановки диагноза;

способность проведения дифференциальной диагностики;

правильность и обоснованная интерпретация показателей лабораторных исследований;

способность обосновать предложенный комплексный план лечения заболеваний пародонта;

соблюдение принципов медицинской деонтологии и пр.

По итогам состязаний победу одержала врач стоматолог-терапевт филиала №8 ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» из Новомосковска Дарья Гуричева.