Стоматолог из Новомосковска победила на Всероссийском чемпионате
Конкурс прошел в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге завершился Всероссийский конгресс «Стоматология Большого Урала – 2018». В рамках конгресса по инициативе Стоматологической Ассоциации России проходил финал Всероссийского чемпионата стоматологического мастерства в номинации «Клиническая пародонтология».
Конкурс состоял из двух этапов. Изначально представители регионов отправляли в оргкомитет конкурса заочные рефераты, которые оценивало высокопрофессиональное жюри. Очная часть состязания состоялась в стоматологической поликлинике Уральского государственного медицинского университета.
Жюри конкурса оценивало участников финала по различным критериям:
- владение методами клинической диагностики заболевания пародонта;
- правильность постановки диагноза;
- способность проведения дифференциальной диагностики;
- правильность и обоснованная интерпретация показателей лабораторных исследований;
- способность обосновать предложенный комплексный план лечения заболеваний пародонта;
- соблюдение принципов медицинской деонтологии и пр.
По итогам состязаний победу одержала врач стоматолог-терапевт филиала №8 ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» из Новомосковска Дарья Гуричева.