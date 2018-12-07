Фото Дмитрия Дзюбина
В Туле выбирают лучшего Деда Мороза: фоторепортаж
В Новогоднюю столицу приехали волшебники из девяти городов России и Белоруссии.
В рамках открытия проекта «Тула – Новогодняя столица России» на площади Ленина проходит шоу-форум «ЗаМОРОZка». Это всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек.
За звание самого сильного Волшебника приехали сразиться Деды Морозы из девяти городов – Санкт-Петербурга, Могилева, Курска, Ярославля, Калуги, Якутска и других.
Шоу-форум начался с дефиле участников. Каждый Дед Мороз представил свою Снегурочку. Внучки тоже сразятся за право стать «самой нежной снежной». Главная елка Тулы ещё не зажгла свои огни – основные события на площади Ленина начнутся в 18.30. Присоединяйтесь!
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