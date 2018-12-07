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В Туле выбирают лучшего Деда Мороза: фоторепортаж
Фото Дмитрия Дзюбина

В Туле выбирают лучшего Деда Мороза: фоторепортаж

В Новогоднюю столицу приехали волшебники из девяти городов России и Белоруссии.

В рамках открытия проекта «Тула – Новогодняя столица России» на площади Ленина проходит шоу-форум «ЗаМОРОZка». Это всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек.

За звание самого сильного Волшебника приехали сразиться Деды Морозы из девяти городов – Санкт-Петербурга, Могилева, Курска, Ярославля, Калуги, Якутска и других.

Шоу-форум начался с дефиле участников. Каждый Дед Мороз представил свою Снегурочку. Внучки тоже сразятся за право стать «самой нежной снежной». Главная елка Тулы ещё не зажгла свои огни – основные события на площади Ленина начнутся в 18.30. Присоединяйтесь!

 

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Слет Дедов Морозов, Фото: 1
Слет Дедов Морозов, Фото: 2
Слет Дедов Морозов, Фото: 3
Слет Дедов Морозов, Фото: 4
Слет Дедов Морозов, Фото: 5
Слет Дедов Морозов, Фото: 6
Слет Дедов Морозов, Фото: 7
Слет Дедов Морозов, Фото: 8
Слет Дедов Морозов, Фото: 9
Слет Дедов Морозов, Фото: 10
Слет Дедов Морозов, Фото: 11
Слет Дедов Морозов, Фото: 12
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Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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