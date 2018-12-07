В кадастровой палате по Тульской области пройдёт прямая линия с населением
Будут приниматься звонки по вопросам предоставления услуг удостоверяющего центра Росреестра.
Во вторник, 11 декабря, в Кадастровой палате по Тульской области будет работать телефонная горячая линия для заявителей.
Специалисты рассмотрят обращения, связанные с предоставлением услуг удостоверяющего центра Росреестра».
Звонки будут приниматься с 10 до 12 часов по телефонам: 77-33-17 и 77-49-55 (доб. 2270 и 2277).
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