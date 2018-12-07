В кадастровой палате по Тульской области пройдёт прямая линия с населением

Будут приниматься звонки по вопросам предоставления услуг удостоверяющего центра Росреестра.

Во вторник, 11 декабря, в Кадастровой палате по Тульской области будет работать телефонная горячая линия для заявителей.

Специалисты рассмотрят обращения, связанные с предоставлением услуг удостоверяющего центра Росреестра».