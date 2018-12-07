новости
новости
Регистрация
На главной площади Тулы открылся Губернский каток

На главной площади Тулы открылся Губернский каток

Каток будет работать уже вторую зиму. Его посещение будет бесплатным для всех желающих.

Каток будет работать уже вторую зиму, и, как и в прошлый раз, его посещение будет бесплатным для всех желающих.

При этом площадь катка значительно больше, чем в прошлом году. Теперь здесь могут одновременно кататься 250 человек. Кроме того, увеличены площадь пункта проката и количество выдаваемых коньков. Каток будет работать ежедневно с 10 до 22 часов.

Подробная информация на сайте katok.tularegion.ru.

Каток открыли ледовым шоу. Перед началом шоу глава региона пообщался с фигуристами и поблагодарил их за возможность снова приехать в Тулу.

- Ваше выступление станет отличным началом нашего проекта «Тула — новогодняя столица России, — подчеркнул Губернатор.

На льду выступили прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Аделина Сотникова, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Оксана Домнина и Максим Шебалин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Сергей Кузнецов, Сергей Якименко, Владимир Беседин и Алексей Полищук.
 

 
Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
Огненное шоу, каток, фейерверк: Тула стала новогодней столицей России
Жизнь Тулы и области
Огненное шоу, каток, фейерверк: Тула стала новогодней столицей России
сегодня, в 20:56, 10 348 0
В Туле выбирают лучшего Деда Мороза: фоторепортаж
Жизнь Тулы и области
В Туле выбирают лучшего Деда Мороза: фоторепортаж
сегодня, в 18:15, 19 979 1
На площади Ленина в Туле открылась ярмарка «Тульские сласти»
Жизнь Тулы и области
На площади Ленина в Туле открылась ярмарка «Тульские сласти»
сегодня, в 17:34, 30 685 3
В Тульском кремле открылась большая выставка-ярмарка новогодних сувениров
Жизнь Тулы и области
В Тульском кремле открылась большая выставка-ярмарка новогодних сувениров
сегодня, в 15:15, 10 1460 3
Все новости сюжета
сегодня, в 20:27 +2
Другие статьи по темам
Событие
катокоткрытие Губернского катка
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошёл региональный Кубок по тайскому боксу
В Туле прошёл региональный Кубок по тайскому боксу
Тульская школа № 1 отметила вековой юбилей
Тульская школа № 1 отметила вековой юбилей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.