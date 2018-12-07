На главной площади Тулы открылся Губернский каток

Каток будет работать уже вторую зиму, и, как и в прошлый раз, его посещение будет бесплатным для всех желающих.

При этом площадь катка значительно больше, чем в прошлом году. Теперь здесь могут одновременно кататься 250 человек. Кроме того, увеличены площадь пункта проката и количество выдаваемых коньков. Каток будет работать ежедневно с 10 до 22 часов.



Подробная информация на сайте katok.tularegion.ru.

Каток открыли ледовым шоу. Перед началом шоу глава региона пообщался с фигуристами и поблагодарил их за возможность снова приехать в Тулу.

- Ваше выступление станет отличным началом нашего проекта «Тула — новогодняя столица России, — подчеркнул Губернатор.

На льду выступили прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Аделина Сотникова, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас, Оксана Домнина и Максим Шебалин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Сергей Кузнецов, Сергей Якименко, Владимир Беседин и Алексей Полищук.

