В Туле стартует проект «Новогодняя столица России»: программа праздника

Фото из архива MySlo

Сегодня в Туле официально стартует месячный проект «Новогодняя столица России». Myslo публикует афишу праздничных мероприятий на 7 декабря.

На улице Металлистов с 12.00 будут работать «Лавки тульских вкусностей» – 6 ярмарочных домиков, оформленных в едином праздничном стиле. Среди продукции представлены как известные на весь мир тульские гастрономические бренды, так и новинки, угоститься которыми гости могут впервые. Гостям предложат чай из тульского самовара, безалкогольный глинтвейн и горячий пунш.

В Тульском кремле в 13.00 начнёт работу Всероссийская выставка-ярмарка новогодних сувениров – ёлочные украшения ручной работы и ведущих фабрик России, оригинальные игрушки, кондитерские изделия, народные глиняные игрушки, авторские куклы, оловянные миниатюры, сувениры. В ярмарке примут участие представители из 17 регионов России, а также производители из Белоруссии.

Там же, в 14 часов пройдёт открытие гостиной Деда Мороза. Участниками концертной программы станут Дед Мороз, Снегурочка, Иван Самоваров, Мастер Кузнецов, Маша Пряникова, Вася Гармонистов. В гостиной будут работать новогоднее кафе, зона мастер-классов и детская интерактивная зона.

С 15.00 на Казанской набережной Упы и улице Металлистов туляков и гостей города ждёт Северное шоу – выступление танцевального коллектива, варган, мастер класс по северным танцам, горловое пение, белый шаман, северный флешмоб. Все желающие смогут совершенно бесплатно покататься на упряжке с настоящими северными оленями и посетить многочисленные интерактивные площадки. Напротив дома № 15 по улице Металлистов откроется «Двор Хаски» – каждый желающий сможет сфотографироваться с тульскими хаски, выпить ароматного глинтвейна, а в снежную погоду – прокатиться на санях, запряженных собаками.

В 16 часов на площади Ленина откроется ярмарка «Тульские сласти». Повара приготовят венские вафли, вкусные хот-доги, пельмени, блины с разными начинками, карамельные яблочки, разнообразную выпечку. Там же состоится новогоднее чаепитие из 300 литрового царь-самовара.

В 17.00 там же начнётся шоу-форум «ЗаМОРОZка» – всероссийский слёт Дедов Морозов и Снегурочек. Зрителей ждет дефиле участников форума, битва Дедов Морозов за титул Главного Новогоднего Волшебника и интерактивный парад новогодних столиц.

В 18.30 на главной площади города пройдёт церемония открытия проекта «Тула – новогодняя столица России». Туляков и гостей города поздравят губернатор Алексей Дюмин и заслуженный мастер спорта России, Олимпийский чемпион по фигурному катанию Антон Сихарулидзе. Также состоится огненно-пиротехническое шоу и концерт.

В 19.00 начнёт работу Губернский каток – там пройдёт Ледовое шоу с участием прославленных российских фигуристов Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Максима Маринина, Оксаны Домниной, Романа Костомарова, Марии Петровой и Алексея Тихонова. А завершением вечера станет красочный фейерверк и музыкальная программа «Оливье по-тульски».