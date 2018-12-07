новости
новости
Регистрация
В Туле прошёл региональный Кубок по тайскому боксу
Фотографии предоставлены организаторами соревнований

В Туле прошёл региональный Кубок по тайскому боксу

За чемпионство боролись около 200 спортсменов из разных регионов.

В оружейной столице состоялись соревнования по тайскому боксу, на которые приехали представители Курской, Орловской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Калужской и Московской областей.

Победителями и призерами стали воспитанники Тульской областной федерации Тайского бокса, спортивной школы «Восток», клуба А. Невского, клубов «Хулиган», «Щит и меч», «Катана» и «Витязь».

По итогам соревнований золотые медали завоевали представители спортшколы «Восток» Артур Пулатов, Даниил Мевлюдов, Никита Зычкин, Карина Арсентьева, Магомед Багомедов, Андрей Степанов, Бедел Пулатов, Вусал Марданов, Артем Дьячков, Мурад Гиясов, Эйят Мамедов, Алина Гиясова, Кирилл Морозов, Мухтадин Махмудов и Сергей Абрамов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
тайский боксКубок Тульской области по тайскому боксусоревнованияспорт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Огненное шоу, каток, фейерверк: Тула стала новогодней столицей России
Огненное шоу, каток, фейерверк: Тула стала новогодней столицей России
На главной площади Тулы открылся Губернский каток
На главной площади Тулы открылся Губернский каток
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.