В Туле прошёл региональный Кубок по тайскому боксу

Фотографии предоставлены организаторами соревнований

За чемпионство боролись около 200 спортсменов из разных регионов.

В оружейной столице состоялись соревнования по тайскому боксу, на которые приехали представители Курской, Орловской, Воронежской, Брянской, Смоленской, Калужской и Московской областей.

Победителями и призерами стали воспитанники Тульской областной федерации Тайского бокса, спортивной школы «Восток», клуба А. Невского, клубов «Хулиган», «Щит и меч», «Катана» и «Витязь».

По итогам соревнований золотые медали завоевали представители спортшколы «Восток» Артур Пулатов, Даниил Мевлюдов, Никита Зычкин, Карина Арсентьева, Магомед Багомедов, Андрей Степанов, Бедел Пулатов, Вусал Марданов, Артем Дьячков, Мурад Гиясов, Эйят Мамедов, Алина Гиясова, Кирилл Морозов, Мухтадин Махмудов и Сергей Абрамов.