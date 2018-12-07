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В Туле на Маслово-Песоченском водозаборе завершены работы по ликвидации порыва
Фото пресс-службы администрации Тулы

В Туле на Маслово-Песоченском водозаборе завершены работы по ликвидации порыва

Специалисты АО «Тулагорводоканал» приступили к заполнению системы водой.

Планируется, что к 12.00 сегодня система водоснабжения будет промыта и заполнена.

Напомним, накануне вечером на Маслово-Песоченском водозаборе произошёл порыв трубы диаметром 700 мм. Около 9.00 7 декабря специалисты АО «Тулагорводоканал» завершили сварочные работы, аварийная ситуация устранена.

На время проведения работ подача воды производилась с пониженным давлением в южной части города, Центральном, Советском, Привокзальном округах, п. Косая Гора, п. Скуратово.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:16 0
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