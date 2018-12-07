В Туле на Маслово-Песоченском водозаборе завершены работы по ликвидации порыва

Фото пресс-службы администрации Тулы

Планируется, что к 12.00 сегодня система водоснабжения будет промыта и заполнена.

Напомним, накануне вечером на Маслово-Песоченском водозаборе произошёл порыв трубы диаметром 700 мм. Около 9.00 7 декабря специалисты АО «Тулагорводоканал» завершили сварочные работы, аварийная ситуация устранена.

На время проведения работ подача воды производилась с пониженным давлением в южной части города, Центральном, Советском, Привокзальном округах, п. Косая Гора, п. Скуратово.