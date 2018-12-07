Коммунальная авария в Туле: людям подвозят техническую воду
Ориентировочное время завершения работ – 10.00-12.00.
6 декабря в 22.15 стало известно о понижении давления холодного водоснабжения в южной части Тулы. В зону пониженного давления попали три района: Советский, Центральный, Привокзальный.
Причиной стал порыв трубы диаметром 700 мм на Маслово-Песоченском водозаборе.
На месте аварии работают бригады АО «Тулагорводоканал».
Как сообщили в МЧС, по состоянию на 6.00 земляные работы завершены, производятся сварочные работы. Ориентировочное время завершения работ — 10.00-12.00 07.12.2018 г.
Осуществлен подвоз технической воды силами МЧС в каждый район, по адресам:
- Советский район — ул. Фрунзе, 12;
- Центральный район — ул. Кауля, 11;
- Привокзальный район — пр. Ленина, 114.
Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области.
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