Коммунальная авария в Туле: людям подвозят техническую воду

6 декабря в 22.15 стало известно о понижении давления холодного водоснабжения в южной части Тулы. В зону пониженного давления попали три района: Советский, Центральный, Привокзальный.

Причиной стал порыв трубы диаметром 700 мм на Маслово-Песоченском водозаборе.

На месте аварии работают бригады АО «Тулагорводоканал».

Как сообщили в МЧС, по состоянию на 6.00 земляные работы завершены, производятся сварочные работы. Ориентировочное время завершения работ — 10.00-12.00 07.12.2018 г.

Осуществлен подвоз технической воды силами МЧС в каждый район, по адресам:

Советский район — ул. Фрунзе, 12;

Центральный район — ул. Кауля, 11;

Привокзальный район — пр. Ленина, 114.