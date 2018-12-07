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В Тульской области браконьер застрелил косулю
Фото bk55.ru.

В Тульской области браконьер застрелил косулю

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

В отдел МВД в Плавском районе обратились егери. Они сообщили, что недалеко от лесного массива припаркован автомобиль УАЗ, в багажнике которого находится труп косули.

Приехавшие на место происшествия полицейские выяснили, что отстрел животного произведен незаконно. По предварительным данным, ранее несудимый житель Тепло-Огаревского района застрелил косулю, не имея соответствующей лицензии. Нанесенный ущерб составил 120 000 рублей.

В отношении мужчины возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Незаконная охота».

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:27 +1
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Место
Плавский районТульская область

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