В Тульской области в два раза выросло число точек продажи фастфуда

Фото из архива Myslo.

Количество самых разных точек общепита было подсчитано за последние два года. В исследовании рассматривались 10 сегментов общепита — от кафе и ресторанов до фреш-баров. Выяснилось, что в Туле выросло число кофеен, киосков фастфуда и пиццерий, но уменьшилось количество ресторанов и кафе.

фастфуд

Показал самый стремительный рост. Шаурма, пироги и сосиски в тесте снова вошли в моду и пользуются популярностью. За два года число киосков с фастфудом увеличилось более чем в два раза:

50 точек в 2016 г.

в 2016 г. 108 точек в 2018 г.

пицца

Пиццерии на втором месте. Их количество в Туле выросло в полтора раза:

25 мест в 2016 г.

в 2016 г. 39 мест в 2018 г.

кофейни

Замыкают топ-3 с приростом в 1,55 раза:

38 точек в 2016 г.

в 2016 г. 59 точек в 2018 г.

рестораны

Не все форматы общественного питания показывали положительную динамику на протяжении двух лет — в некоторых форматах общепита за последний год количество заведений сократилось.

Ресторанов в Туле стало меньше. Только за последний год в городе стало меньше ресторанов (на 8%) и кафе (на 4%).