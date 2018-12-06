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В Тульской области в два раза выросло число точек продажи фастфуда
Фото из архива Myslo.

В Тульской области в два раза выросло число точек продажи фастфуда

Как изменился общепит в Туле, выяснил 2ГИС.

Количество самых разных точек общепита было подсчитано за последние два года. В исследовании рассматривались 10 сегментов общепита — от кафе и ресторанов до фреш-баров. Выяснилось, что в Туле выросло число кофеен, киосков фастфуда и пиццерий, но уменьшилось количество ресторанов и кафе.

фастфуд

Показал самый стремительный рост. Шаурма, пироги и сосиски в тесте снова вошли в моду и пользуются популярностью. За два года число киосков с фастфудом увеличилось более чем в два раза:

пицца

Пиццерии на втором месте. Их количество в Туле выросло в полтора раза:

кофейни

Замыкают топ-3 с приростом в 1,55 раза:

  • 38 точек в 2016 г.
  • 59 точек в 2018 г.
рестораны

Не все форматы общественного питания показывали положительную динамику на протяжении двух лет — в некоторых форматах общепита за последний год количество заведений сократилось.

Ресторанов в Туле стало меньше. Только за последний год в городе стало меньше ресторанов (на 8%) и кафе (на 4%).

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:00 +1
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