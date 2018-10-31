Новогодний корпоратив: выбираем ресторан

Обзор Myslo: тульские рестораны, которые готовят для гостей новогодние программы и особое меню к празднику.

Культура

Скоро зима, и уже пора задуматься о месте проведения новогоднего корпоратива. Отличный вариант для праздника с коллегами — ресторан-бар «Культура».

Площадка ресторана вмещает до 80 человек. Основная часть мероприятия расположится на 2-м этаже, в ресторанной зоне «Культуры».

Ведущим вашего мероприятия будет Алексей Кузнецов — финалист проекта «Comedy Баттл» и шоу «Рассмеши комика». В программе: поздравления от Деда Мороза со Снегурочкой и танцы на 1-м этаже под аккомпанемент cover-группы.

Шеф-повар с многолетним стажем Максим Минаев специально для новогодних корпоративов разработал праздничное меню с интересными авторскими блюдами.

«Культура» находится на территории кластера «Искра», расположенного в историческом центре Тулы, в шаговой доступности от кремля и центральных улиц. Более доступное и удобное место сложно себе представить.

На месте этого ресторана некогда располагалась кухня, которая кормила благородных девиц Тулы, обучавшихся в епархиальном женском училище. Сегодняшнее заведение продолжает культурные и гастрономические традиции. В меню вы найдёте вкуснейшие блюда, приготовленные по старинным тульским рецептам.

Вся кухня «Культуры» работает с экологически чистым продуктами местного производства,

отменного качества.

На 2-м этаже ресторана в уникальной атмосфере сочетаются благородные старинные стены из красного кирпича, в меру приглушенный свет и арт-инсталляции.

На 1-м этаже «Культуры» всех гостей ждет активная ночная жизнь по выходным и уютный лаунж в будни.

Приходите в «Культуру», оцените уют и сочетание современности и старых традиций. Вам понравится новогодний праздник здесь!

Тула, ул. Советская, 11 (территория кластера «Искра»)

8 (4872) 790-900

ВК

Инстаграм

Фейсбук

Загородный комплекс «Петушки»

Загородный комплекс «Петушки» приглашает отпраздновать наступление Нового года в своём уютном и гостеприимном ресторане! Приходите сюда с друзьями и коллегами на традиционные декабрьские корпоративы.

Зал вмещает до 130 гостей, стоимость предложения — 3000 руб. (2500 руб. меню и 500 руб. программа). Алкогольные напитки вы можете принести свои или заказать на месте, в ресторане.

В ЗК «Петушки» рады предложить вам:

Специальное праздничное меню от шеф-повара;

Развлекательную шоу-программу;

Поздравление Деда Мороза и Снегурочки;

Очень интересные конкурсы;

Подарки и призы.

Вас ждёт один из популярных ведущих нашего города и, конечно, отличное настроение!

Так как этот комплекс расположен за городом, у вас будет прекрасная возможность насладиться зимним пейзажем и сделать красивые фотографии, а праздничный интерьер зала не оставит вас равнодушными!

В комплексе «Петушки» есть уютные домики для проживания, где вы сможете остаться с вашими друзьями ещё на какое-то время после основного банкета.

Бронируйте ваш корпоратив в загородном комплексе «Петушки»!

Тульская область, поселок Высокое

8 (920) 776-51-16

petushki-tula.ru

instagram.com/petushkitula

ONZO Bar 'n' Kitchen

ONZO Bar 'n' Kitchen приглашает к себе на новогодние корпоративы.

В этом необычном месте в меню собрано 11 кухонь мира!

Гостям предлагают отведать оригинальные и разнообразные блюда, которые популярны в разных уголках нашей планеты, таких как Италия, Испания, Мексика, Германия, США, Турция, Греция, Япония, Норвегия, Франция.

В повседневном меню гостей заведения ждёт огромный выбор вкуснейших блюд, регулярно появляются новинки.

Для новогодних вечеров шеф-повар ONZO готовит особое меню!

Будет очень вкусно!

Главный принцип ONZO: любое блюдо может быть вкусным, только если оно приготовлено из свежих и качественных ингредиентов.

Кроме еды для своего праздника вы сможете заказать здесь потрясающие авторские коктейли, натуральные сидры и выбрать множество других напитков.

Бронируйте заранее удобный день для новогоднего праздника с коллегами и приходите «на разведку», если вы ещё не были в ONZO. Попробуйте превосходный сибас на гриле с кус-кусом, болгарским перцем и зеленым луком. Насладитесь восхитительным стейком из мраморной говядины Black Angus с картофельным дольками. Отведайте нежнейшую куриную грудку с ореховым соусом и брокколи. Или закажите фирменные медальоны из телятины с отварным картофелем и грибным соусом и сочную свиную шею с картофельным дольками и помидорками черри. Кстати, при заказе одного из этих блюд бокал фирменного напитка — бесплатно!

Каждый день здесь подают новый бизнес-ланч — от 230 рублей.

А по будням проходит акция «Счастливые часы» — скидка на все блюда основного меню с 12.00 до 16.00!

Хотите попробовать вкусную еду из ONZO, но не хочется выходить из дома? Любые блюда из меню с радостью доставят к вам домой или в офис бесплатно.

Заказывайте новогоднее торжество в ONZO — выбирайте удобное время и отдохните весело и вкусно!

Тула, пр. Ленина, 57

8 (4872) 71-11-15

onzo-bar.ru

ВК

Инстаграм

Фейсбук

Конгресс-центр Тульского Дома науки и техники

Банкетные залы Конгресс-центра Тульского Дома науки и техники специально созданы для того, чтобы уютно, весело и вкусно отпраздновать новый, 2019 год с коллегами или большой семейной компанией.

Это заведение сочетает в себе все важные моменты, которые учитывают при выборе места для праздника: качество обслуживания и хорошие отзывы, удобство расположения, размер зала и его обстановка, звуковое и световое оборудование, опыт проведения мероприятий.

Выбирайте любой из двух залов, в зависимости от масштабов вашего торжества, количества гостей и желаемой обстановки. Каждый зал специально подготовят для вашего корпоратива: красочно оформят и обеспечат всем необходимым оборудованием. Шеф-повар ресторана подготовит для вашего торжества праздничное меню на любой, даже самый взыскательный вкус.

Банкетный зал «Золотой».

Многофункциональный просторный зал площадью 320 м² и вместимостью до 200 человек. Отлично подходит для проведения больших праздников с богатой музыкальной программой и множеством гостей. В зале есть сцена и подиум, экраны 2×2 метра и видеопроекционное оборудование, система кондиционирования, отдельное фойе.

Банкетный зал «Лазурный».

Площадь зала — 150 м². Здесь можно удобно разместить до 60 гостей. Помещение оснащено оборудованием для световых эффектов и усиления звука, системой кондиционирования.

Банкетные залы Конгресс-центра Тульского Дома науки и техники — это:

Высокие стандарты обслуживания и профессиональный персонал;

Расположение в самом центре Тулы, в нескольких сотнях метров от кремля, «белого дома», центральной площади;

Большая парковка;

Несколько залов и типовых схем для мероприятий различного уровня,

Профессиональное аудио-, видео-, световое оборудование,

Опыт проведения банкетов и встреч на высшем уровне, приёмы для первых лиц государства.

В этих банкетных залах ваш праздник пройдёт на высоте!

Тула, ул. Менделеевская, 1

8 (4872) 36-45-81 , 8 (910) 160-21-21

Лес

Загородное кафе «Лес» ждёт всех желающих к себе в гости на новогодний корпоратив.

Отпразднуйте главное зимнее событие в компании коллег на свежем воздухе, в окружении природы, в красивом и уютном интерьере ресторана. «Лес» сочетает в себе комфорт городских ресторанов и неповторимый колорит загородной атмосферы.

Территория заведения окружена красивым сосновым лесом, на территории расположены живописные деревянные беседки. Вы сможете не только провести время за вкусным застольем, но и сделать весёлые фото на улице и просто насладиться отдыхом без городского шума.

Шеф-повар готовит к новогоднему празднику специальное меню. Гостям понравится оригинальная подача блюд и отличное обслуживание.

На корпоративе вас ждёт праздничная шоу-программа, живой звук, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и фейерверк!

При заказе по меню стоимость на одного человека — от 1500 рублей.

Приезжайте в «Лес» на новогодний корпоратив! Будет вкусно,

уютно и весело!

Тула, пос. Молодёжный, ул. Мира, 22

8 (902) 905-98-65

Инстаграм

Фейсбук

Одноклассники