Новогодний корпоратив: выбираем ресторан
Обзор Myslo: тульские рестораны, которые готовят для гостей новогодние программы и особое меню к празднику.
Культура
Скоро зима, и уже пора задуматься о месте проведения новогоднего корпоратива. Отличный вариант для праздника с коллегами — ресторан-бар «Культура».
Площадка ресторана вмещает до 80 человек. Основная часть мероприятия расположится на 2-м этаже, в ресторанной зоне «Культуры».
Ведущим вашего мероприятия будет Алексей Кузнецов — финалист проекта «Comedy Баттл» и шоу «Рассмеши комика». В программе: поздравления от Деда Мороза со Снегурочкой и танцы на 1-м этаже под аккомпанемент cover-группы.
Шеф-повар с многолетним стажем Максим Минаев специально для новогодних корпоративов разработал праздничное меню с интересными авторскими блюдами.
«Культура» находится на территории кластера «Искра», расположенного в историческом центре Тулы, в шаговой доступности от кремля и центральных улиц. Более доступное и удобное место сложно себе представить.
На месте этого ресторана некогда располагалась кухня, которая кормила благородных девиц Тулы, обучавшихся в епархиальном женском училище. Сегодняшнее заведение продолжает культурные и гастрономические традиции. В меню вы найдёте вкуснейшие блюда, приготовленные по старинным тульским рецептам.
Вся кухня «Культуры» работает с экологически чистым продуктами местного производства,
отменного качества.
На 2-м этаже ресторана в уникальной атмосфере сочетаются благородные старинные стены из красного кирпича, в меру приглушенный свет и арт-инсталляции.
На 1-м этаже «Культуры» всех гостей ждет активная ночная жизнь по выходным и уютный лаунж в будни.
Приходите в «Культуру», оцените уют и сочетание современности и старых традиций. Вам понравится новогодний праздник здесь!
Тула, ул. Советская, 11 (территория кластера «Искра»)
8 (4872) 790-900
Загородный комплекс «Петушки»
Загородный комплекс «Петушки» приглашает отпраздновать наступление Нового года в своём уютном и гостеприимном ресторане! Приходите сюда с друзьями и коллегами на традиционные декабрьские корпоративы.
Зал вмещает до 130 гостей, стоимость предложения — 3000 руб. (2500 руб. меню и 500 руб. программа). Алкогольные напитки вы можете принести свои или заказать на месте, в ресторане.
В ЗК «Петушки» рады предложить вам:
- Специальное праздничное меню от шеф-повара;
- Развлекательную шоу-программу;
- Поздравление Деда Мороза и Снегурочки;
- Очень интересные конкурсы;
- Подарки и призы.
Вас ждёт один из популярных ведущих нашего города и, конечно, отличное настроение!
Так как этот комплекс расположен за городом, у вас будет прекрасная возможность насладиться зимним пейзажем и сделать красивые фотографии, а праздничный интерьер зала не оставит вас равнодушными!
В комплексе «Петушки» есть уютные домики для проживания, где вы сможете остаться с вашими друзьями ещё на какое-то время после основного банкета.
Бронируйте ваш корпоратив в загородном комплексе «Петушки»!
Тульская область, поселок Высокое
8 (920) 776-51-16
ONZO Bar 'n' Kitchen
ONZO Bar 'n' Kitchen приглашает к себе на новогодние корпоративы.
В этом необычном месте в меню собрано 11 кухонь мира!
Гостям предлагают отведать оригинальные и разнообразные блюда, которые популярны в разных уголках нашей планеты, таких как Италия, Испания, Мексика, Германия, США, Турция, Греция, Япония, Норвегия, Франция.
В повседневном меню гостей заведения ждёт огромный выбор вкуснейших блюд, регулярно появляются новинки.
Для новогодних вечеров шеф-повар ONZO готовит особое меню!
Будет очень вкусно!
Главный принцип ONZO: любое блюдо может быть вкусным, только если оно приготовлено из свежих и качественных ингредиентов.
Кроме еды для своего праздника вы сможете заказать здесь потрясающие авторские коктейли, натуральные сидры и выбрать множество других напитков.
Бронируйте заранее удобный день для новогоднего праздника с коллегами и приходите «на разведку», если вы ещё не были в ONZO. Попробуйте превосходный сибас на гриле с кус-кусом, болгарским перцем и зеленым луком. Насладитесь восхитительным стейком из мраморной говядины Black Angus с картофельным дольками. Отведайте нежнейшую куриную грудку с ореховым соусом и брокколи. Или закажите фирменные медальоны из телятины с отварным картофелем и грибным соусом и сочную свиную шею с картофельным дольками и помидорками черри. Кстати, при заказе одного из этих блюд бокал фирменного напитка — бесплатно!
Каждый день здесь подают новый бизнес-ланч — от 230 рублей.
А по будням проходит акция «Счастливые часы» — скидка на все блюда основного меню с 12.00 до 16.00!
Хотите попробовать вкусную еду из ONZO, но не хочется выходить из дома? Любые блюда из меню с радостью доставят к вам домой или в офис бесплатно.
Заказывайте новогоднее торжество в ONZO — выбирайте удобное время и отдохните весело и вкусно!
Тула, пр. Ленина, 57
8 (4872) 71-11-15
Конгресс-центр Тульского Дома науки и техники
Банкетные залы Конгресс-центра Тульского Дома науки и техники специально созданы для того, чтобы уютно, весело и вкусно отпраздновать новый, 2019 год с коллегами или большой семейной компанией.
Это заведение сочетает в себе все важные моменты, которые учитывают при выборе места для праздника: качество обслуживания и хорошие отзывы, удобство расположения, размер зала и его обстановка, звуковое и световое оборудование, опыт проведения мероприятий.
Выбирайте любой из двух залов, в зависимости от масштабов вашего торжества, количества гостей и желаемой обстановки. Каждый зал специально подготовят для вашего корпоратива: красочно оформят и обеспечат всем необходимым оборудованием. Шеф-повар ресторана подготовит для вашего торжества праздничное меню на любой, даже самый взыскательный вкус.
Банкетный зал «Золотой».
Многофункциональный просторный зал площадью 320 м² и вместимостью до 200 человек. Отлично подходит для проведения больших праздников с богатой музыкальной программой и множеством гостей. В зале есть сцена и подиум, экраны 2×2 метра и видеопроекционное оборудование, система кондиционирования, отдельное фойе.
Банкетный зал «Лазурный».
Площадь зала — 150 м². Здесь можно удобно разместить до 60 гостей. Помещение оснащено оборудованием для световых эффектов и усиления звука, системой кондиционирования.
Банкетные залы Конгресс-центра Тульского Дома науки и техники — это:
- Высокие стандарты обслуживания и профессиональный персонал;
- Расположение в самом центре Тулы, в нескольких сотнях метров от кремля, «белого дома», центральной площади;
- Большая парковка;
- Несколько залов и типовых схем для мероприятий различного уровня,
- Профессиональное аудио-, видео-, световое оборудование,
- Опыт проведения банкетов и встреч на высшем уровне, приёмы для первых лиц государства.
В этих банкетных залах ваш праздник пройдёт на высоте!
Тула, ул. Менделеевская, 1
Лес
Загородное кафе «Лес» ждёт всех желающих к себе в гости на новогодний корпоратив.
Отпразднуйте главное зимнее событие в компании коллег на свежем воздухе, в окружении природы, в красивом и уютном интерьере ресторана. «Лес» сочетает в себе комфорт городских ресторанов и неповторимый колорит загородной атмосферы.
Территория заведения окружена красивым сосновым лесом, на территории расположены живописные деревянные беседки. Вы сможете не только провести время за вкусным застольем, но и сделать весёлые фото на улице и просто насладиться отдыхом без городского шума.
Шеф-повар готовит к новогоднему празднику специальное меню. Гостям понравится оригинальная подача блюд и отличное обслуживание.
На корпоративе вас ждёт праздничная шоу-программа, живой звук, поздравление от Деда Мороза и Снегурочки и фейерверк!
При заказе по меню стоимость на одного человека — от 1500 рублей.
Приезжайте в «Лес» на новогодний корпоратив! Будет вкусно,
уютно и весело!
Тула, пос. Молодёжный, ул. Мира, 22
8 (902) 905-98-65