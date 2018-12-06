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«Тулица-2» проведет домашние матчи с волейболистками из «Рязани»
Фото из архива Myslo.

«Тулица-2» проведет домашние матчи с волейболистками из «Рязани»

Игры пройдут в спорткомплексе «Новое поколение».

8 и 9 декабря стартует второй круг Чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б».

В спорткомплексе «Новое поколение» (ул. Металлургов, 22а) «Тулица-2» примет волейболисток из Рязани. Начало матчей 8 декабря в 17.00, 9 декабря в 12.00.

Онлайн трансляцию игр смотрите здесь.

После 9 туров чемпионата России подопечные Екатерины Леоновой и Екатерины Осичкиной занимают 6 место в турнирной таблице с 9-ю победами в активе. Рязанские волейболистки с 5-ю победами расположились на 8-й строчке.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:15 0
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