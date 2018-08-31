Туляки выбрали три лучших места с фастфудом

С 31 июля по 31 августа мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие фастфуд-заведения в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего ходят тульские любители шаурмы, бургеров, картошки фри и наггетсов.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 31 августа, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

Победителем голосования стала «Самая вкусная шаурма» — она набрала 1077 голосов!

Второе место и 577 голосов получил McDonald`s.

Третье место и 515 голосов туляки отдали фастфуду «Крошка Картошка».

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное

звание фастфуд-заведения.

Фастфуд-рестораны занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг фастфуда Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.