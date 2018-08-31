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Туляки выбрали три лучших места с фастфудом

Туляки выбрали три лучших места с фастфудом

Итоги народного голосования на Myslo.

С 31 июля по 31 августа мы проводили на Myslo голосование за самые лучшие фастфуд-заведения в Туле. Теперь мы знаем, куда чаще всего ходят тульские любители шаурмы, бургеров, картошки фри и наггетсов.

Никакой рекламы — только мнения туляков, проверивших все плюсы и минусы на своём опыте!

Вот какой итог мы получили на 00.00 часов 31 августа, после проверки участников на накрутку голосов, и удаления этих накрученных голосов.

 

Победителем голосования стала «Самая вкусная шаурма» — она набрала 1077 голосов!

 

Второе место и 577 голосов получил McDonald`s.

 

Третье место и 515 голосов туляки отдали фастфуду «Крошка Картошка».

 

Поздравляем всех победителей и благодарим всех участников!

Обладатель первого места получает от Myslo грамоту и наклейку на входную дверь, которая будет подтверждать народное
звание фастфуд-заведения.

 

 

Фастфуд-рестораны занявшие второе и третье места, также получат не менее почётные наклейки!

 

Наклейки и грамоту победители могут получить в редакции в любой будний день.

Полный рейтинг фастфуда Тулы, который создали своими голосами вы — пользователи Myslo, можно посмотреть ЗДЕСЬ.

вчера, в 13:52 0
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