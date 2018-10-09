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MaMa Mia – лучшая доставка еды в Туле по версии читателей Myslo!

Фото Алексея Пирязева.
Партнерский материал

MaMa Mia – лучшая доставка еды в Туле по версии читателей Myslo!

Корреспонденты Myslo проверили, как в кафе готовят блюда, как хранятся продукты и вообще – как устроена кухня MaMa Mia.

Совсем недавно на нашем портале завершилось голосование за лучшую доставку еды в Туле. Первое место уверенно заняла пиццерия MaMa Mia. Корреспонденты Myslo решили узнать, почему именно эта сеть получила большинство голосов туляков. Мы отправились в «народное» место с проектом «Открытая кухня».

Еду для доставки готовят на Демидовской Плотине, 9. В небольшом, но уютном зале можно заказать пиццу, роллы, выпить чашечку ароматного чая или кофе, а также съесть вкусную свежую булочку.

Выглядит зал довольно комфортно. Но нас больше интересует, что же скрывается за его пределами. Идем в святая святых — кухню.

Кстати, это «сердце» MaMa Mia — именно здесь готовят все блюда на доставку по всему городу!

Работа кипит уже с самого утра! Повара усердно готовят супы, салаты, горячее, роллы… Работа не останавливается ни на минуту. Отметим, что все работники — в головных уборах, перчатках и фартуках. Блюда изготавливаются по технологическим картам, которые висят на стенах. Всё четко и по нормам. Порции обязательно взвешиваются. За этим строго следят.

Нас заверили, что на кухне также следят и за чистотой. Генеральная уборка делается дважды в месяц, а поверхности столов и оборудования чистятся несколько раз за день. Каждый повар следит за своим рабочим местом.

Один из главных вопросов для клиентов любого заведения — в каких условиях хранятся продукты? Мы заглянули в холодильники и убедились, что все контейнеры промаркированы, а просрочки нет. Товарное соседство не нарушено.

На кухне главный — шеф-повар Евгений Соловьев. Он рассказал, как для работников начинается рабочий день:

Евгений Соловьев

– Мы приходим в 8 утра и делаем суточный запас заготовок. В горячем и холодном цеху готовим бизнес-ланчи, потом приступаем к заготовкам для основного меню. У нас доставка продуктов круглосуточно. Также следим за качеством поставляемого товара.

 

Увидели мы, и в каких условиях готовятся пицца и роллы.

Милая девушка-пиццмейкер довольно быстро раскатала тесто, заправила его начинкой и отправила в духовку. Оперативной работе также способствуют заранее заготовленные продукты.

На рабочем месте у сушефа — только всё необходимое для готовки роллов. Перед глазами у работника «подсказки» — технологические карты, на которых указано, как должны выглядеть готовое блюдо и его состав.

Выглядит всё довольно аппетитно, а самое главное — это вкусно!

 

Интересный факт: туляки за день в MaMa Mia заказывают минимум 60-70 бизнес-ланчей! Очевидно, что это вполне выгодно по цене, а главное — вкусно. В набор входит суп, салат и горячее.

Еще одно выгодное предложение от пиццерии: скидка 50% на все блюда основного меню на самовывоз* (с Демидовской Плотины, 9).

Акция действует каждый день с 9.00 до 19.00. Телефон 555-888.

 

Светлана Ганюшина, арт-директор, и Альберт Гумиров, руководитель отдела доставки:

– Хочется поблагодарить туляков, которые отдали свои голоса за нашу службу доставки. Благодаря вам мы победили. Спасибо, что доверяете нам, заказываете у нас еду. Мы работаем для вас!

 


Тула, ул. Октябрьская, 16.
Тула, ул. Демонстрации, 1-а.
Тула, Красноармейский пр., 17-а.
Тула, ул. Демидовская Плотина, 9.

Единая справочная служба: тел. 555-888.
Официальный сайт: www.mamamia-pizza.ru
ВКонтакте: vk.com/mamamiatula
Instagram: instagram.com/mamamiatula
Facebook: facebook.com/mamamiatularussia.

*Подробности акции уточняйте по телефону 555-888. 
ООО «Мама Миа» ОГРН 1117154016836 Тула, ул. Октябрьская, 16.
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