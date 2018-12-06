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В Туле прошел тренинг-семинар по работе с молодежью

В Туле прошел тренинг-семинар по работе с молодежью

Спецкурс прошли 40 специалистов молодежных центров и общественных организаций.

3 и 4 декабря 20 специалистов тульских молодежных центров и 20 представителей молодежных общественных организаций прошли тренинг-семинар, посвященный молодежной политике.

В программу обучения вошли как портрет современного молодого человека с точки зрения психологии и социологии, так и основы проектного менеджмента при работе с молодежью и подаче заявок на грант.

В дискуссии сталкивались реалии повседневной деятельности работников и желания молодых людей, но во многих моментах удалось прийти к подходящему для всех решению. Как отметили сами участники, такое неформальное общение, сопровождающее семинар, между представителями двух групп во многом повернуло их точку зрения на происходящее.

Все участники получили сертификаты и имиджевую продукцию.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:48 0
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