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В Туле на берегу Упы под землю ушел автокран: фото и видео
Фото и видео Myslo.

В Туле на берегу Упы под землю ушел автокран: фото и видео

К счастью, никто не пострадал.

1 декабря в Туле на Набережной Дрейера (за рестораном «Пряности и радости») автокран колесами провалился под землю. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец.

По его словам, на склоне возле дороги размыло почву и провалились плиты. Рабочие на автокране приехали, чтобы устранить это. Однако транспортное средство колесами провалилось под землю.

- Это затапливаемая территория, возможно, весь этот склон представляет собой опасность, — считает очевидец.

На момент публикации новости автокран вытащили из ямы.

Галерея
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 1
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 2
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 3
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 4
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 5
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 6
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 7
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 8
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 9
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 10
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 11
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 12
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 13
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 14
На Набережной Дрейера провалился автокран, Фото: 15
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:47 +1
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