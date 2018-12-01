В Туле на берегу Упы под землю ушел автокран: фото и видео

Фото и видео Myslo.

1 декабря в Туле на Набережной Дрейера (за рестораном «Пряности и радости») автокран колесами провалился под землю. Об этом в редакцию Myslo сообщил очевидец.

По его словам, на склоне возле дороги размыло почву и провалились плиты. Рабочие на автокране приехали, чтобы устранить это. Однако транспортное средство колесами провалилось под землю.

- Это затапливаемая территория, возможно, весь этот склон представляет собой опасность, — считает очевидец.

На момент публикации новости автокран вытащили из ямы.