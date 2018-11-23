Как Тула встретит Новый год: слет снегурочек, концерт звезд и экскурсионное такси

Фото из архива Myslo и пресс-службы администрации Тулы.

23 ноября прошла пресс-конференция, приуроченная к реализации проекта «Тула — новогодняя столица России». О программе мероприятий журналистам рассказали министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, заместитель главы администрации города Надежда Токовая и председатель регионального комитета по развитию туризма Лариса Соломатина.

Проект в Туле стартует 7 декабря, в течение месяца — до 7 января 2019 года — жителей и гостей города будет ждать насыщенная развлекательная программа.

7 декабря в Тульском кремле начнут свою работу Гостиная Деда Мороза и Всероссийская выставка-ярмарка новогодней сувенирной продукции «Новогодних дел мастер». На площадках города пройдут шоу-форум «ЗаМОРОZка». Всероссийский слет Дедов Морозов и Снегурочек, парад новогодних столиц, битва Дедов Морозов, презентация истории проекта «Сказка о снежинке, которая не тает».

На официальном открытии на площади Ленина зажгут огни на ёлке и запустят фейерверк.

В этот день откроется Губернский каток, организованный по инициативе губернатора Алексея Дюмина. Перед туляками выступят звезды фигурного катания: Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов.

Мероприятия в учреждениях культуры и на улицах города будут проходить практически ежедневно: квесты, мастер-классы, концерты и фестивали. Краеведческое сообщество областного центра подготовило цикл пешеходных экскурсий по центру «Тула новогодняя: знания и эмоции». Маршрут пройдет по набережной, ул. Металлистов и Крестовоздвиженской площади. Экскурсии пройдут 1, 8, 15, 22 и 30 декабря в 18.00 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 и 13 января в 19.00.

8 декабря в Центральном парке для посетителей откроется новое здание Тульского экзотариума, где планируется проведение целого ряда новогодних программ. 19 декабря откроет свои двери и обновленный областной художественный музей.

К старту проекта запустят бонусную межмузейную экскурсионную программу «Тула — мастерская России». Она реализуется государственным музеем оружия, Тульским музеем самоваров, мемориальным музеем Демидовых и «Октава». Этот маршрут был представлен туроператорам из 14 регионов страны.

Кроме того, 15−16 декабря в «Октаве» откроется индустриальная металлическая елка. Все желающие смогут увидеть, как создаётся арт-объект и даже принять участие в изготовлении игрушек.



31 декабря на главной площади туляки и гости нашего города вместе встретят новый, 2019 год.

Будут организованы трансляция поздравления Президента РФ и праздничный салют. Шоу под открытым небом продлится 6 часов, в музыкальных номерах и постановках примут участие не только лучшие коллективы города Тулы, но и известные российские артисты.

В последний день 2018 года в Тулу приедет Дед Мороз. Он посетит Тульский кремль, «Октаву», социальные учреждения и встретится с туляками.

К праздникам в Туле будет сделано все для создания атмосферы новогодней сказки. Все основные площадки города будут украшены в новогодней стилистике. Брендирован будет и общественный транспорт.

Во время проведения проекта город ожидает большое количество туристов. При его подготовке использован не только опыт городов, уже выступавших в статусе новогодней столицы, но и городов, принимавших матчи чемпионата мира по футболу – 2018. Например, как и в городах ЧМ-2018, туристы получат бейдж «Гость Тулы», а на основных площадках и улицах Тулы будут работать порядка 400 волонтеров, которые помогут гостям ориентироваться в нашем городе.

В атриуме Тульского кремля будет работать штаб по приему гостей, где туристы смогут получить информацию о достопримечательностях, ресторанах, гостиницах города, основных площадках и мероприятиях проекта «Тула — новогодняя столица России», узнать телефоны экстренных служб, а также отправить открытку из новогодней столицы и получить бейдж «Гость Тулы».

Обладатель такого бейджа получит скидки при посещении заведений Тулы, а также приятные подарки в виде напитка в кафе и ресторанах города, тульского пряника в отелях и гостиницах, сладких гастрономических брендов — в штабе приема гостей.

Бейдж можно будет получить также в туристическо-информационном центре, гостиницах и на вокзалах Тулы, предъявив документ, подтверждающий регистрацию за пределами Тульской области и заполнив короткую анкету. На данный момент действие бейджа распространено уже на 200 объектов туриндустрии.

Телефон горячей линии для туристов — 8-800-301-71-71.

В преддверии праздника для гостей и жителей новогодней столицы впервые начнет работу экскурсионное такси, при заказе которого пассажиры получают сразу несколько услуг: трансфер и увлекательную экскурсию от таксиста по пути следования. Заказать экскурсионное такси можно будет по телефону 71-71-71. Причем ценовая политика ничем не будет отличаться от обычного такси. В Туле также будет запущен сервис каршеринга.

Подробная информация об всех мероприятиях, объектах туриндустрии и программах будет размещаться на официальном сайте проекта «Тула — новогодняя столица России» — Tulanewyear.ru, а также на туристическом сайте региона — Visittula.com.