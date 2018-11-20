На открытие Губернского катка в Тулу приедут звезды фигурного катания

Фото из архива Myslo.

7 декабря, в день старта проекта «Тула — Новогодняя столица России», на площади Ленина состоится открытие Губернского катка, организованного по инициативе губернатора Алексея Дюмина на средства фонда развития региона «Перспектива».



На церемонию открытия приглашены прославленные российские фигуристы Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Оксана Домнина и Роман Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов.



Каток будет работать вторую зиму. Как и в прошлый раз, его посещение будет бесплатным для всех желающих. В этом году на главной площади Тулы установят ледовую площадку не только для массового катания, но и для игры в хоккей.



Торжественная церемония открытия Губернского катка начнется в 19.00.