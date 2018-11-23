В Домодедово задержали тульского криминального авторитета: видео

Видео пресс-службы УМВД России по Московской области.

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Домодедово при силовой поддержке бойцов отряда специального назначения «Гром» пресекли «сходку» участников уголовно-преступной среды, занимающихся вопросами распределения сфер криминального влияния на территориях Тульской и Московской областей.

– В результате проведения операции сотрудниками полиции были задержаны пятеро раннее судимых мужчин в возрасте от 32 до 58 лет, двое из которых являются так называемыми «ворами в законе», именуемые как Хобот и Салома. При личном досмотре у последнего было обнаружено и изъято вещество коричневого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством — гашишем общей массой более 30 граммов, — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Салома» — Алексей Саломатин, житель Узловой. Дважды был судим — за кражу и наркотики.

Видео задержания:

По данному факту Следственное управление УМВД России по г. о. Домодедово возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас правоохранители устанавливают причастность участников сходки к совершению преступлений на территории Московской области.