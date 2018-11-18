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Производители школьных тетрадей «перенесли» Тульский кремль в Иваново
Фото Сандры Андрюхиной

Производители школьных тетрадей «перенесли» Тульский кремль в Иваново

На обложке тульская городская крепость «прописана» в городе невест.

Тулячка Сандра Андрюхина обнаружила в книжном магазине на проспекте Ленина любопытный товар – школьную тетрадь с изображением Тульского кремля. Однако на обложке указан совсем другой город – Иваново.

Также на обложке написано, что крепость находится в городе, относящемся к Золотому кольцу России. Но в этот туристический маршрут Тула не входит.

Это уже не первый случай, когда производители путают названия тульских достопримечательностей. В начале года мы писали про сувенирные магниты, изготовители которых назвали мемориал «Защитникам неба Отечества» «памятником сбитым лётчикам».

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 15:09 +6
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