Производители школьных тетрадей «перенесли» Тульский кремль в Иваново

Фото Сандры Андрюхиной

Тулячка Сандра Андрюхина обнаружила в книжном магазине на проспекте Ленина любопытный товар – школьную тетрадь с изображением Тульского кремля. Однако на обложке указан совсем другой город – Иваново.

Также на обложке написано, что крепость находится в городе, относящемся к Золотому кольцу России. Но в этот туристический маршрут Тула не входит.

Это уже не первый случай, когда производители путают названия тульских достопримечательностей. В начале года мы писали про сувенирные магниты, изготовители которых назвали мемориал «Защитникам неба Отечества» «памятником сбитым лётчикам».