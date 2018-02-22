новости
новости
Регистрация
Тульский мемориал назвали «Памятником сбитым летчикам». Немецким
Фото Ильи Гарбузова, Алексея Горохова и из архива Myslo.

Тульский мемориал назвали «Памятником сбитым летчикам». Немецким

Неизвестный производитель сувениров мало того, что украл фото у известного тульского фотографа, так еще и «уделал» мемориал «Защитникам неба Отечества».

На днях тульский фотограф Илья Гарбузов купил в сувенирной лавке фото-магнитик с видом мемориала «Защитникам неба Отечества». Купил не просто так: не в первый раз его авторское фото воруют для производства сувениров. 

Магнитик стоил 100 рублей.

– Вчитался в подпись и чуть не упал! – рассказал Илья Myslo. – На магните было написано «Памятник сбитым летчикам»! Для тех, кто не в теме, — на фото изображен мемориал «Защитникам неба Отечества». Мемориал представляет собой две несущие опоры, изогнутые в виде траекторий полета самолетов: истребитель Ла-5ФН на вершине опоры, а самолет Фокке-Вульф Fw-189 («рама») расположен почти у земли. Копии самолетов выполнены в натуральную величину.

В основе скульптурной композиции комплекса лежит реальный боевой эпизод из фронтовой биографии Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Вишнякова. В этом бою он сбил два немецких самолета-разведчика Фокке-Вульф Fw-189 («рама»), за этот беспрецедентный подвиг летчик и его ведомый Александр Шевцов были награждены орденом Александра Невского.

– Очень красивый монумент, не правда ли? Но чудо-дизайнер данной сувенирки не стал лишний раз напрягать свой мозг и родил на свет единственный в мире магнитик в честь сбитых летчиков люфтваффе!

Илья рассказал, что сувенирная лавка в Заречье, где продаются такие магниты, непременно должна ответить за это.

Илья вместе с юристом Myslo Евгением Черниковым написали претензию продавцу. Если торговая точка добровольно не захочет удовлетворить претензию о нарушении авторских прав, владельца ждет судебный иск.

А вот как продавец и производитель ответят за бредовую, оскорбительную надпись на магните – вопрос к компетентным органам.

– Слов у меня нет, господа, – говорит Илья Гарбузов. – Будьте людьми. Цените и любите свою историю, читайте умные книжки, смотрите замечательные советские фильмы. Например, «В бой идут одни старики» – отличный фильм про лётчиков. Пожалуй, я его сегодня пересмотрю. А то после покупки этого магнита мне стало очень грустно и мерзко на душе.

Похожий магнитик (и тоже со своей фотографией) нашел и тульский фотограф Алексей Горохов:

 

А помните, нашему мемориальному комплексу уже раз доставалось от дизайнера Артемия Лебедева?

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:25 +24
Другие статьи по темам
Событие
памятник сбитым летчикаммемориалоскорблениеЗащитникам неба Отечества
Люди
Илья Гарбузов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области ограничили продажу пива в жилых домах
В Тульской области ограничили продажу пива в жилых домах
Под Тулой в страшном ДТП с грузовиком погибли два человека
Под Тулой в страшном ДТП с грузовиком погибли два человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.