Тульский мемориал назвали «Памятником сбитым летчикам». Немецким

Фото Ильи Гарбузова, Алексея Горохова и из архива Myslo.

Неизвестный производитель сувениров мало того, что украл фото у известного тульского фотографа, так еще и «уделал» мемориал «Защитникам неба Отечества».

На днях тульский фотограф Илья Гарбузов купил в сувенирной лавке фото-магнитик с видом мемориала «Защитникам неба Отечества». Купил не просто так: не в первый раз его авторское фото воруют для производства сувениров.

Магнитик стоил 100 рублей.

– Вчитался в подпись и чуть не упал! – рассказал Илья Myslo. – На магните было написано «Памятник сбитым летчикам»! Для тех, кто не в теме, — на фото изображен мемориал «Защитникам неба Отечества». Мемориал представляет собой две несущие опоры, изогнутые в виде траекторий полета самолетов: истребитель Ла-5ФН на вершине опоры, а самолет Фокке-Вульф Fw-189 («рама») расположен почти у земли. Копии самолетов выполнены в натуральную величину.

В основе скульптурной композиции комплекса лежит реальный боевой эпизод из фронтовой биографии Героя Советского Союза Ивана Алексеевича Вишнякова. В этом бою он сбил два немецких самолета-разведчика Фокке-Вульф Fw-189 («рама»), за этот беспрецедентный подвиг летчик и его ведомый Александр Шевцов были награждены орденом Александра Невского.

– Очень красивый монумент, не правда ли? Но чудо-дизайнер данной сувенирки не стал лишний раз напрягать свой мозг и родил на свет единственный в мире магнитик в честь сбитых летчиков люфтваффе!

Илья рассказал, что сувенирная лавка в Заречье, где продаются такие магниты, непременно должна ответить за это.

Илья вместе с юристом Myslo Евгением Черниковым написали претензию продавцу. Если торговая точка добровольно не захочет удовлетворить претензию о нарушении авторских прав, владельца ждет судебный иск.

А вот как продавец и производитель ответят за бредовую, оскорбительную надпись на магните – вопрос к компетентным органам.

– Слов у меня нет, господа, – говорит Илья Гарбузов. – Будьте людьми. Цените и любите свою историю, читайте умные книжки, смотрите замечательные советские фильмы. Например, «В бой идут одни старики» – отличный фильм про лётчиков. Пожалуй, я его сегодня пересмотрю. А то после покупки этого магнита мне стало очень грустно и мерзко на душе.

Похожий магнитик (и тоже со своей фотографией) нашел и тульский фотограф Алексей Горохов:

А помните, нашему мемориальному комплексу уже раз доставалось от дизайнера Артемия Лебедева?