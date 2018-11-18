В спектакле Etiquette тулякам пришлось пить кровь

Фото Александра Воронина

Иммерсивный спектакль – это новый вид театрального перфоманса, который отличают три детали: вместо театральной сцены зрителей встречают вполне бытовые декорации, здесь нет актеров, зрители сами принимают в спектакле непосредственное участие, и главная черта таких спектаклей – гости не наслаждаются красивой картинкой, а приобретают определенный опыт и впечатления.

В тульской «Октаве» была показана английская постановка Etiquette, которая успела покорить весь мир и с успехом прошла в крупных российских городах, благодаря продюсерской команде Федора Елютина. Импресарио славится тем, что ездит по миру и собирает интересные идеи, которые вдохновляют его на новые постановки.

В этом спектакле не было привычной сцены и зрительного зала и актеров. На первый взгляд помещение напомнило библиотеку – в большом зале зрителей встречали четыре стола, за которыми сидели по два гостя в наушниках и выполняли причудливые действия – кто-то капал воду из пипетки на собеседника, кто-то хлопал в ладоши, а кто-то читал монолог или чертил мелом на столе какую-то схему.

Раскрыть интригу помогла Наталия Федотова, линейный продюсер проекта Etiquette в России.

Наталия Федотова – Для зрителя спектакль по сути – 30-минутное погружение в актерскую профессию. У вас есть роль, вы надеваете наушники, в которых на протяжении 30 минут вам суфлер подсказывает фразы, которые нужно сказать, эмоцию, которую нужно показать на лице, реквизит, который нужно взять со стола, рассказывает, как взаимодействовать со своим партнером. Этот спектакль также представляет собой выход из зоны комфорта. Тебе нужно успевать выполнять задания голоса в наушниках, проговаривать свои фразы и слушать, что говорит партнер. Это еще и преодоление себя, например, мужчины, часто наслаждаются, примеряя на себя женскую роль и выдают шаблоны – заламывание рук, томный взгляд. Они кайфуют, изображая это.

После такого описания мы не удержались и решили получить собственный опыт, приняв участие в спектакле.

Действие этого спектакля происходит в воображении зрителя. Здесь зритель получает не интересный сюжет или потрясающую актерскую игру, а свой собственный чувственный опыт. Гостям предлагалось примерить на себя роль проститутки или философа из фильма Жан-Люка Годара «Жить своей жизнью», также в спектакле присутствовали эпизоды из пьесы Генрика Ибсена «Кукольный дом». Фильм повествует о жизни провинциальной девушки, которая мечтала покорить Париж, но осталась на его задворках работать куртизанкой. В пьесе речь идет о жене банковского клерка, которая ставит крест на карьере мужа из-за старой долговой расписки.

Мы с Наталией сели за стол. Перед нами лежал целый набор инструментов – кусок пластилина, колба с водой и пипеткой, маленькая баночка с кондитерской кровью, две маленькие фигурки человечков, блокнот, печать, фонарик, круглая настольная лампа, маркет, мелки, ручка, книга и прочее.

Затем организаторы подключили наушники к устройству и предложили их одеть. В них зазвучал голос, который давал указания о том, что делать в данный момент. К примеру, в самом начале нужно было слепить из пластилина головы своих героев и прикрепить их к фигурке. Партнер по спектаклю получал свои задания. Каждый произносил свою речь, которую диктовал голос в наушниках.

Все вместе это складывалось в диалог двух героев, а временами в опыт создания своего перфоманса – мы управляли фигурками на импровизированной сцене, выставляли игрушечные домики и холмы, устраивали армрестлинг, а один раз даже пришлось изобразить убийство и похороны. Ярким впечатлением стал эпизод, когда одному из героев пришлось налить в стакан кондитерскую кровь, а другому – выпить это. Весь этот опыт, несомненно, надолго остается в памяти, а партнер по спектаклю, вне зависимости от того, были вы знакомы прежде или нет, становится для вас приятелем.

Большинство зрителей пришли сюда со своими друзьями или знакомыми, те, кто пришел один, могли сесть за стол с одним из работников спектакля. Практически на всех спектакль произвел неизгладимое впечатление.

Анна и Роман пришли на спектакль вместе и впервые оказались на таком мероприятии:

– Очень необычный формат, связывающий не только слуховое восприятие, и зрительное и ощущения. Будет интересно, если сократить диалоги и увеличить продолжительность спектакля.

Другая пара зрителей приехала в Тулу из Сибири. По словам девушки, весь спектакль она была сконцентрирована на том, что нужно было говорить, и не всегда слышала, что говорит партнер. Во второй и третий раз будет проще ориентироваться в общей картине:

– Спектакль интересный и необычный. Мы живем в Туле шесть лет, и нам интересны мероприятия, которые можно посетить на выходных. Такое мероприятие прошло в Туле впервые.

Юлия и Роман пришли на спектакль вместе. Роман отметил, что получилась интерактивная история. Они поделили женскую и мужскую роли по гендерному признаку, но, по их признанию, можно было и поменяться:

– Интересно было бы попробовать и другую сторону. Много слышали от таких мероприятиях, но ни разу не бывали. Захотелось попробовать новое театральное представление, в котором ты участвуешь. Очень запомнилась сцена, в которой стакан с кровью, из которого ты потом пьешь, успокаивая слезы. А еще запомнился монолог о грозовой погоде, когда девушка лежит на столе, а в это время партнер капает из пипетки ей на руку воду. И на самом деле ярко представляется грозовой день.