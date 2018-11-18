Игроки тульского «Арсенала» вручили награды юным футболистам

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Торжественная церемония награждения лучших юношеских футбольных команд, игроков и тренеров прошла в Городском концертном зале – на празднике футбола был настоящий аншлаг.

Награды юным футболистам вручали вратарь «Арсенала» Михаил Левашов, защитники Александр Денисов и Анри Хагуш. С Михаилом и Александром многие из участников праздника знакомы лично, ведь арсенальцы являются воспитанниками тульского футбола.

Анри выступает за оружейников уже пятый сезон и является единственным игроком в команде, принимавшим участие в дебютном чемпионате туляков в Премьер-лиге.

Арсенальцы наградили юных футболистов, выступавших в двух возрастных категориях – 8-9 и 10-11 лет. Подобный турнир прошёл в нашем регионе впервые. Игроки «Арсенала» вручили ребятам именные футболки и мячи с автографами канониров.

– Нам было приятно побывать на этом празднике, чувствуется позитивная атмосфера. А у нас тренировки, готовимся к матчам, впереди напряженный график. Надеемся, оправдаем ваши ожидания, – сказал Михаил Левашов, пригласив всех на заключительный домашний матч года, который состоится 3 декабря – «Арсенал» встретится с питерским «Зенитом».