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В Узловой коммунальщики самовольно повысили тариф на содержание жилья

В Узловой коммунальщики самовольно повысили тариф на содержание жилья

Жители направили жалобу в прокуратуру. В результате управляющая компания произвела перерасчёт.

Узловская межрайонная прокуратура проверила правомерность начисления платы за содержание жилья жителям домов, находящихся на обслуживании в УК «Лидер». В пресс-службе ведомства уточнили, что поводом для вмешательства надзорного органа стало коллективное обращение граждан.

В ходе проверки выяснилось, что решением внеочередного собрания собственников жилья в апреле 2015 года был установлен тариф на содержание и текущий ремонт жилья в размере 13.98 рублей за квадратный метр.

Управляющая компания «Лидер» нарушила положения 158 статьи Жилищного кодекса и, спустя год после собрания, без согласования с жителями повысила плату до 15.78 рублей.

Узловской межрайонной прокуратурой было внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства. В результате его исполнения права граждан восстановлены, управляющая компания произвела перерасчёт.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:47 +1
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