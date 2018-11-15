новости
новости
Регистрация
Тульские спецназовцы вернулись с Северного Кавказа
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Тульские спецназовцы вернулись с Северного Кавказа

На протяжении трёх месяцев сотрудники СОБРа и ОМОНа выполняли там служебно-боевые задачи.

Сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Тульской области вернулись из трехмесячной служебной командировки, проходившей на Северном Кавказе.

Под звуки военного оркестра спецназовцев встречали руководители, сослуживцы, родные и близкие. Заместитель начальника регионального Управления Сергей Осипченко поблагодарил личный состав за добросовестное несение службы:

– Вы в полном объеме и на высоком профессиональном уровне выполнили все возложенные на вас задачи и не допустили потерь, а это – самое главное.

На Северном Кавказе тульские спецназовцы изъяли из незаконного оборота огнестрельное оружие и боеприпасы, выполнили другие служебно-боевые задачи.

За инициативу, усердие и высокий профессионализм, проявленные в ходе оперативно-служебной деятельности, почётными грамотами награждены трое сотрудников спецподразделения. Ещё четверо получили очередные звания.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:32 +4
Другие статьи по темам
Событие
тульские спецназовцы вернулись домойУправление Росгвардии по Тульской областисотрудники ОМОН и СОБР
Место
ТулаСеверный Кавказ

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле ищут пропавшую 12-летнюю девочку
В Туле ищут пропавшую 12-летнюю девочку
В Узловой коммунальщики самовольно повысили тариф на содержание жилья
В Узловой коммунальщики самовольно повысили тариф на содержание жилья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.