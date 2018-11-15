Тульские спецназовцы вернулись с Северного Кавказа

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

На протяжении трёх месяцев сотрудники СОБРа и ОМОНа выполняли там служебно-боевые задачи.

Сотрудники спецподразделений Управления Росгвардии по Тульской области вернулись из трехмесячной служебной командировки, проходившей на Северном Кавказе.

Под звуки военного оркестра спецназовцев встречали руководители, сослуживцы, родные и близкие. Заместитель начальника регионального Управления Сергей Осипченко поблагодарил личный состав за добросовестное несение службы:

– Вы в полном объеме и на высоком профессиональном уровне выполнили все возложенные на вас задачи и не допустили потерь, а это – самое главное.

На Северном Кавказе тульские спецназовцы изъяли из незаконного оборота огнестрельное оружие и боеприпасы, выполнили другие служебно-боевые задачи.

За инициативу, усердие и высокий профессионализм, проявленные в ходе оперативно-служебной деятельности, почётными грамотами награждены трое сотрудников спецподразделения. Ещё четверо получили очередные звания.