В Туле прошли рейды по пресечению незаконной торговли

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Зареченском и Советском округах областного центра состоялись межведомственные рейды по недопущению незаконной торговли. Сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации Тулы и комитета ветеринарии Тульской области прошли по Красноармейскому проспекту, а также по улицам Фрунзе, Октябрьской, Пузакова, М. Горького и Луначарского.

В отношении нелегальных продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 9.1 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области» за торговлю в неустановленных местах. Санкция предусматривает штраф на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

Также продавцов мясной и рыбной продукции привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП за нарушение условий хранения и реализации продуктов и отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. Штраф составляет от одной до двух тысяч рублей.