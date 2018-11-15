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В Туле прошли рейды по пресечению незаконной торговли
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Туле прошли рейды по пресечению незаконной торговли

В отношении нелегальных продавцов составлены административные протоколы.

В Зареченском и Советском округах областного центра состоялись межведомственные рейды по недопущению незаконной торговли. Сотрудники управления по административно-техническому надзору администрации Тулы и комитета ветеринарии Тульской области прошли по Красноармейскому проспекту, а также по улицам Фрунзе, Октябрьской, Пузакова, М. Горького и Луначарского.

В отношении нелегальных продавцов составлены протоколы об административных правонарушениях по ст. 9.1 Закона Тульской области «Об административных правонарушениях в Тульской области» за торговлю в неустановленных местах. Санкция предусматривает штраф на сумму от одной до пяти тысяч рублей.

Также продавцов мясной и рыбной продукции привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.43 КоАП за нарушение условий хранения и реализации продуктов и отсутствие ветеринарных сопроводительных документов. Штраф составляет от одной до двух тысяч рублей.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:57 −1
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