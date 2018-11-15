Разъяснение: Какие документы нужны для постановки на кадастровый учет садового домика

14 ноября в Кадастровой палате по Тульской области состоялась телефонная горячая линия для заявителей. На вопросы туляков отвечала Татьяна Щукина, заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных действий регионального филиала Кадастровой палаты.

Самые популярные вопросы

– Какие документы необходимы для постановки на государственный кадастровый учет садового домика?

В силу статьи 40 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», учитывая, что статьей 51 Градостроительного кодекса РФ установлено, что для строительства, реконструкции на садовом земельном участке жилого дома, садового дома, хозяйственных построек выдача разрешения на строительство не требуется, государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на созданные здание или сооружение осуществляются на основании технического плана таких объектов недвижимости и правоустанавливающего документа на земельный участок.

Сведения об объекте недвижимости указываются в техническом плане на основании декларации, составленной и заверенной правообладателем земельного участка, на котором находится такой объект недвижимости.

Данные положения земельного и градостроительного законодательства действуют до 1 марта 2019 года. После 1 марта 2019 года для осуществления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на жилые строения, жилые дома, созданные на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства, дачного хозяйства, также будет необходимо уведомление об окончании строительства объекта недвижимости.

– Исправление реестровых ошибок в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (далее — ЕГРН)?

Согласно статье 61 Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» реестровой ошибкой является воспроизведенная в ЕГРН ошибка, содержащаяся в межевом плане, техническом плане, карте-плане территории или акте обследования, возникшая вследствие ошибки, допущенной лицом, выполнившим кадастровые работы.

Реестровая ошибка в сведениях о местоположении границ земельного участка может быть исправлена в случае получения органом регистрации прав документов, свидетельствующих о наличии реестровых ошибок (межевого плана) и содержащих необходимые для их исправления сведения, либо на основании вступившего в законную силу решения суда об исправлении реестровой ошибки.

Законодательством также предусмотрена возможность исправления реестровой ошибки без согласия правообладателя.

Орган регистрации прав при обнаружении реестровой ошибки в описании местоположения границ земельных участков принимает решение о необходимости устранения такой ошибки, направляет его заинтересованным лицам или в соответствующие органы для исправления такой ошибки.

По истечении шести месяцев со дня направления заинтересованным лицам указанного решения орган регистрации прав вправе внести изменения в сведения ЕГРН о местоположении границ и площади такого земельного участка без согласия его правообладателя. Изменение в ЕГРН сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении реестровой ошибки в случае, указанном в настоящей части, осуществляется с учетом сведений, содержащихся в правоустанавливающих документах, с использованием картографической основы в порядке, установленном действующим законодательством.