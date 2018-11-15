По факту исчезновения 20-летнего Павла Колесникова в Суворове возбудили дело

Молодой человек пропал более двух недель назад. На данный момент он признан пропавшим без вести.

Следователями Суворовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения Павла Колесникова.

Дело расследуется по ст. 105, ч.1 УК РФ — убийство.

По предварительным данным, 20-летний Павел пропал вечером 28 октября 2018 года. В тот вечер он вышел из дома в Суворове и отправился вместе с другом в местное кафе «Лимон». Уже под закрытие рядом с заведением произошла потасовка — дрались Колесников и еще один молодой человек. Этот инцидент видели многие, но, как сообщают очевидцы, Павел после драки сам ушел в сторону стадиона. Но домой так и не вернулся

«До настоящего времени его местонахождение не установлено. Следователем организовано проведение поисковых мероприятий. Они проводятся оперативными сотрудниками органов внутренних дел, розыскные мероприятия проводятся участниками добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Следователями совместно со криминалистами отрабатываются все возможные версии произошедшего.

В соцсетях создана «Группа поиска Павла». В ней волонтеры, участвующие в поиске молодого человека, ежедневно отчитываются о местах проведениях поисков. Там же есть обращение к старшим по дому и неравнодушным жителям:

«Мы просим помощи как старших по подъездам, так и обычных людей, проживающих в доме, чтобы вы осмотрели подвалы, крыши, подъезды, козырьки верхних балконов своих домов, прилегающую территорию, колодцы и отписались о проверке (к примеру, ул. Ленина, 5 — осмотрен подвал, результатов нет). Это очень важно! Очень просим быть максимально осторожными!»

Родственники парня собрали видео с фотографиями Павла, чтобы его легче было узнать, если вдруг кто случайно встретит молодого человека.