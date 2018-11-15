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Жители Тульской области за месяц получили 1 168 ипотечных кредитов
Фото bkn.ru

Жители Тульской области за месяц получили 1 168 ипотечных кредитов

Общая сумма кредитов составила 2,3 млрд рублей. Все кредиты выданы в национальной валюте.

Данные за сентябрь 2018 года обнародовали в Отделении Тула ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В прошлом году за тот же срок ипотечных кредитов в регионе выдали меньше – 930 кредитов на сумму 1,6 млрд рублей.

Средний срок кредитования сейчас составляет более 16 лет. Средневзвешенная процентная ставка на начало октября 2018 года составила 9,5% (год назад этот показатель находился на уровне 11,0%).

Совокупная задолженность по ипотеке в регионе достигла 53,1 млрд рублей. Доля просроченной задолженности составляет 0,7%.

На начало октября на территории Тульской области действовал 1 региональный банк, 7 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, 3 представительства кредитных организаций, открытых на территории области, 254 внутренних структурных подразделения кредитных организаций и их филиалов (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 10 за 2018 год на официальном сайте www.cbr.ru.

сегодня, в 15:30 0
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