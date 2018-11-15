Прокуратура внесла представление тульским УК за невовремя пущенные лифты

Фото из архива Myslo

Прокуратура города Тулы провела проверку по факту ненадлежащего содержания лифтового оборудования многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО «УК-Альянс», ООО «Тульское УЖКХ», ООО УК «Орион».

Проверка коснулась ООО «УК-Альянс», в управлении которой находится дом на ул. Первомайской, 44, ООО «Тульское УЖКХ», которая управляет домом № 130 по ул. Ложевая, и ООО УК «Орион», является управляющей компанией дома на ул. Пузакова, 46. Эти дома были включены в пилотный проект по замене лифтов.

Заказчиком указанных работ выступил Фонд капитального ремонта Тульской области. По результатам проведенного конкурсного отбора, Фондом была определена подрядная организация ООО «Трансэнерго» для выполнения работ по замене лифтового оборудования. Срок исполнения указанных работ по договорам с Фондом капитального ремонта Тульской области - не позднее 15 октября 2018 года.

Однако в ходе проверки установлено, что работы до настоящего времени не завершены и не приняты, в том числе из-за того, что управляющие компании до настоящего времени не предоставили необходимые документы по диспетчерским пунктам в Управление Ростехнадзора по Тульской области для ввода вновь установленных лифтов в эксплуатацию. Из-за данных нарушений закона до настоящего времени не запущены 22 лифта в данных многоквартирных домах.

По результатам проверки 15 ноября в адрес директоров ООО «УК-Альянс», ООО «Тульское УЖКХ», ООО УК «Орион» внесено представление, в том числе с требованием в срок не позднее 19 ноября принять меры к устранению выявленных нарушений и недопущению их впредь.

Напомним, Myslo писал о похожей проблеме на ул. Циолковского, 5, к.2. Там старики три месяца не могли выйти из дома из-за затянувшейся замены лифта. Спустя пару дней после публикации лифт запустили.