После публикации Myslo тулякам пустили лифт

Фото Алексея Пирязева.

Myslo писал о доме на ул. Циолковского, 5, корп. 2, в котором три месяца не работал лифт. После публикации им, наконец, занялись. Сегодня в редакцию позвонили счастливые жители:

- Наш лифт сегодня запустили! Мы ждали этого три месяца, сначала даже не поверили. Теперь, наконец, пожилые жители с верхних этажей смогут выйти на улицу. Спасибо за оперативную публикацию, если бы не Myslo, неизвестно сколько еще нам бы пришлось ждать этого пуска, — сказала Ольга Калмыкова.

Напомним, в этом доме замена лифта затянулась на три месяца. Оборудование было установлено, но устранять выявленные Ростехнадзором нарушения никто не спешил.

Вот что по этому поводу ответило редакции правительство Тульской области:

Приводим ответ без изменений:

- О замене лифтового оборудования. Краткосрочным планом реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2018 год предусмотрена замена 102 лифтов в 34 многоквартирных домах, расположенных на территории МО г. Тула и МО г. Новомосковск. Договор на выполнение работ заключен договор с ООО «ТРАНСЭНЕРГО».

Срок действия договора — до 10 декабря 2018 года, срок выполнения строительно-монтажных работ — не позднее 15 октября 2018 года.

В настоящее время подрядной организацией полностью завершён монтаж 93 лифтов. Произведен пуск 23 лифтов.

Монтаж 9 лифтов планируется завершить до 28 октября 2018 года. В настоящее время в соответствии с Порядком организации безопасного использования и содержания лифтов, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743, Фондом капитального ремонта Тульской области проводятся необходимые процедуры для получения решения о вводе объектов (лифтов) в эксплуатацию и запуска лифтов.

Однако на самый главный вопрос в запросе: «Почему так долго не работает лифт в доме на ул. Циолковского, 5 и какие меры были предприняты для его пуска?», никто так и не ответил.