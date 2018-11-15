Известные туляки прокомментировали Послание главы региона Алексея Дюмина

Владимир Гриценко, директор Государственного музея-заповедника «Куликово поле»:

– Важно, что при реализации различных социальных и экономических проектов будут учитываться интересы развития туризма. Для всех учреждений, кто живет этой сферой, очевидно, что работа по продвижению региона как активного участника туристической отрасли ведется круглый год. Новым витком стало и объявление Тулы Новогодней столицей России 2019 года! Мы же, приняв под занавес туристического сезона в новом музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом 200-тысячного посетителя, не намерены останавливаться на достигнутом. И хоть сезон потихоньку затихает, каждые выходные сотрудники наших музеев в Кимовском и Куркинском районах готовы предложить интересные тематические экскурсии и программы. Готовимся и к встрече Нового года. Ждем гостей на зимние программы в Туле и на Куликовом поле. А главное снега!

В историческом центре Тулы появится музей археологии. В нашем городе – богатые археологические традиции. Исторический центр преображается, а значит и активно исследуется в ходе спасательных археологических раскопок. И нам есть что показать туристам. А рядом – в музейном квартале на улице Металлистов будут представлены результаты археологических исследований в Тульской области и на Куликовом поле, которые проводят сотрудники старейшего подразделения музея – Тульская археологическая экспедиции. Об итогах прошлого сезона наши археологи начнут рассказывать уже в январе на новых встречах в лектории Музейно-выставочного центра «Тульские древности». Будут затронуты различные темы изучения Большой засечной черты и строительства Тульского кремля. А в новом музейном комплексе «Куликово поле» в Моховом в следующем году откроется выставка «Государева стража», посвященная 500-летию оборонительной системе сооружений России, в которую вошли многие города и территории Тулы, Епифань.

Проект «Тульская набережная» создал предпосылки для реализации нового проекта «Музейный квартал», который расширит возможности многих музеев Тульской области. В 2019 году планируется завершение научно-проектных работ по реставрации памятников архитектуры, которые переданы музею «Куликово поле». Как уже говорилось, в доме №1 можно будет познакомиться с работой археологов и реставраторов музея. В доме №8 будут открыты два выставочных зала и публичный библиотечно-архивный центр с читальным залом. Будем знакомить с историей металлургии и гончарного производства в Туле и на Куликовом поле.

Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна»:

– Я очень рада, что Алексей Геннадьевич такое большое внимание уделяет развитию культуры в регионе, реализации туристического потенциала области. В послании Губернатор сказал о том, что необходимо искать новые формы его подачи, и на российском, и на международном уровне. Мы, музейщики, постоянно находимся в поиске этих новых форм.

Здорово, что глава региона придает такое большое значение театральным фестивалям, которые проводятся в регионе. В частности, фестивалю «ТолстойWeekend», который проходит на территории Ясной Поляны. Мы благодарны Алексею Геннадьевичу за идею этого фестиваля и за поддержку.

Уже три года проходит фестиваль, и в 2019 году, в год театра, я надеюсь, мы сделаем его еще ярче, содержательнее. Хотелось бы, чтобы приехало больше зарубежных театров, потому что очень интересно узнать, как произведения Толстого видят жители других стран. Но и в России сегодня есть много новых прочтений Льва Николаевича в разных театрах.

Хочется, чтобы фестиваль был интересен разным категориям публики, и молодежи, и старшему поколению.

Владимир Кий, начальник Главного управления МЧС России по Тульской области:

– Тульская область в числе первых субъектов Российской Федерации ввела в постоянную эксплуатацию Систему-112. Реконструирована региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения.

Подразделениями региональной пожарной охраны обеспечено прикрытие более 40% населенных пунктов Тульской области. Различными видами пожарной охраны прикрыто 100% территорий региона. С 2016 года на территории Тульской области реализуется масштабный проект МЧС России «Научись спасать жизнь». В проекте принимают участие ведущие вузы региона.

В Тульской области завершена работа по выводу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделений пожарной охраны со всех социально-значимых объектов.

Александр Симонов, президент Тульской областной клинической больницы:

– Сегодня одна из проблем в Тульской области и в целом по России – большой процент смертности от злокачественных новообразований, то есть рака. И поэтому реорганизация онкослужбы и службы ранней диагностики злокачественных новообразований на сегодняшний день – первоочередная задача. Для ее решения в области и будут внедряться новые формы диагностики. В регионе для этого практически все есть. Добавлю, что для предупреждения болезни очень важны также санитарная профилактика и санитарное просвещение.

Я очень доволен, что данный вопрос был поднят Губернатором в послании. И вообще очень хорошо, что в своем выступлении Алексей Геннадьевич уделил много времени медицинским проблемам.

Депутат Государственной Думы, член Президиума Генсовета Партии «Единая Россия», уполномоченный Партии на избирательных кампаниях 2019 года в Тульской области Виктор Дзюба:

– Губернатор поставил реалистичные задачи, основанные на серьезной оценке возможностей региона и его человеческого капитала. Важное внимание в Послании было уделено необходимости находиться в постоянном конструктивном диалоге с жителями области, совместно с ними принимать решения по ее развитию.

Высоко оценив работу регионального отделения Партии «Единая Россия» на прошедших в этом году муниципальных выборах, губернатор обратил особое внимание на то, что в 2019 году нам предстоит выбирать депутатов областной и городской Думы, и эти выборы мы должны провести также достойно, как и предыдущие.

Алексей Геннадьевич особо подчеркнул, что доверие граждан зарабатывается каждодневным трудом и конкретными делами, поэтому все, что обещано и декларировано, должно быть выполнено.

Считаю это важной задачей, поставленной Губернатором в ежегодном Послании и, со своей стороны, являясь уполномоченный Партии на избирательных кампаниях 2019 года в Тульской области, приложу все усилия для ее выполнения.