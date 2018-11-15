По Туле прокатилась массовая реклама наркотиков: видео

Видеоролики со скрытых камер в редакцию Myslo прислали туляки, пожелавшие остаться неизвестными.

По словам авторов видео, в последние дни в разных районах Тулы ночами пара молодых людей с трафареткой и баллоном краски «расписывают» дома и подъезды. После их визита остаются вот такие надписи:

СК КР СП МЕФ – обозначения наркотиков («спиды», «скорость», мефедрон и др.). Далее – адрес сайта в «даркнете» плюс телеграм-канал, открывающий желающим путь к заказу закладок.

К слову, новый телеграм-канал по указанному адресу создан 10 ноября (по иронии, в День сотрудников органов внутренних дел). Видимо, именно с этого дня его и раскручивают.

На видео пара молодых людей, пряча лица, наносит рекламу на стены домов, после чего они тщательно снимают результат на камеру мобильного – для отчета перед заказчиком. Все происходит быстро, после чего молодчики скрываются в темноте.

– Изрисовано все Мясново, много случаев в Пролетарке и в центре, – рассказал Myslo читатель.

Просим полицию обратить внимание на эти факты.

Myslo уже писал о том, как работают телеграм-каналы распространения наркотиков. Историю можно посмотреть здесь.