новости
новости
Регистрация
По Туле прокатилась массовая реклама наркотиков: видео

По Туле прокатилась массовая реклама наркотиков: видео

В распоряжении Myslo оказалось видео, как молодчики расписывают стены домов адресами запрещенных каналов поставки наркоты.

Видеоролики со скрытых камер в редакцию Myslo прислали туляки, пожелавшие остаться неизвестными.

По словам авторов видео, в последние дни в разных районах Тулы ночами пара молодых людей с трафареткой и баллоном краски «расписывают» дома и подъезды. После их визита остаются вот такие надписи:

СК КР СП МЕФ – обозначения наркотиков («спиды», «скорость», мефедрон и др.). Далее – адрес сайта в «даркнете» плюс телеграм-канал, открывающий желающим путь к заказу закладок.

К слову, новый телеграм-канал по указанному адресу создан 10 ноября (по иронии, в День сотрудников органов внутренних дел). Видимо, именно с этого дня его и раскручивают.

На видео пара молодых людей, пряча лица, наносит рекламу на стены домов, после чего они тщательно снимают результат на камеру мобильного – для отчета перед заказчиком. Все происходит быстро, после чего молодчики скрываются в темноте.

– Изрисовано все Мясново, много случаев в Пролетарке и в центре, – рассказал Myslo читатель.

Просим полицию обратить внимание на эти факты.

 

Myslo уже писал о том, как работают телеграм-каналы распространения наркотиков. Историю можно посмотреть здесь.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 18:00 0
Другие статьи по темам
Событие
реклама наркотиковзапрещенные сайты
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура внесла представление тульским УК за невовремя пущенные лифты
Прокуратура внесла представление тульским УК за невовремя пущенные лифты
Тульские чиновники о Послании губернатора Алексея Дюмина
Тульские чиновники о Послании губернатора Алексея Дюмина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.