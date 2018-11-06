новости
новости
Регистрация
В Туле выберут «Маму года — 2018»
Фото из архива Myslo.

В Туле выберут «Маму года — 2018»

Для участия в кастинге VI городского конкурса «Мама года» уже стартовал прием заявок.

Городской конкурс «Мама года» — это всегда яркое и запоминающееся событие. На первом этапе – кастинге – участницам предстоит показать творческий номер, фотоальбом «Я — мама» и пройти собеседование с членами жюри.
Учредителями конкурса являются администрация Тулы, Молодежный многопрофильный центр «Родина». Заявки для участия в конкурсе принимаются до 16 ноября 2018 года на mmc-rodina@tularegion.org (с пометкой «Мама года») или лично по адресу: ММЦ «Родина», Тула, пр. Ленина, 20. Отборочный этап пройдет 20 ноября.

Почитать положение и скачать заявку можно здесь.
 

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 17:13 +1
Другие статьи по темам
Событие
кастингконкурсмама года
Место
ММЦ РодинаТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Щекино прошел вечер памяти Игоря Талькова
В Щекино прошел вечер памяти Игоря Талькова
Метеопредупреждение: в Тульской области усиливается туман
Метеопредупреждение: в Тульской области усиливается туман
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.