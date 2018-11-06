В Туле выберут «Маму года — 2018»

Фото из архива Myslo.

Для участия в кастинге VI городского конкурса «Мама года» уже стартовал прием заявок.

Городской конкурс «Мама года» — это всегда яркое и запоминающееся событие. На первом этапе – кастинге – участницам предстоит показать творческий номер, фотоальбом «Я — мама» и пройти собеседование с членами жюри.

Учредителями конкурса являются администрация Тулы, Молодежный многопрофильный центр «Родина». Заявки для участия в конкурсе принимаются до 16 ноября 2018 года на mmc-rodina@tularegion.org (с пометкой «Мама года») или лично по адресу: ММЦ «Родина», Тула, пр. Ленина, 20. Отборочный этап пройдет 20 ноября.

Почитать положение и скачать заявку можно здесь.

