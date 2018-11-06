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В Щекино прошел вечер памяти Игоря Талькова
Фото пресс-службы министерства культуры Тульской области.

В Щекино прошел вечер памяти Игоря Талькова

В концертной программе прозвучала литературно-музыкальная композиция по произведениям певца.

4 ноября в Щёкино состоялся творческий вечер памяти, посвященный певцу, композитору и актеру Игорю Талькову.

По словам министра культуры Тульской области Татьяны Рыбкиной, Тальков был символом целого поколения, его творчество отразило сложный и переломный момент в истории нашей страны, но и сегодня его стихи и песни звучат актуально.

Вспомнить известного исполнителя пришли его одноклассники, педагоги, старший брат певца Владимир Тальков, автор памятника, установленного в прошлом году в парке городского ДК, Виталий Казанский, друзья и коллеги артиста.

В концертной программе прозвучали литературно-музыкальная композиция по произведениям Игоря Талькова, его песни, стихотворения.

 

Игорь Владимирович Тальков родился 4 ноября 1956 года в деревне Грецовка Щекинского района.

Советский рок-музыкант, певец, автор песен, поэт, киноактер.

Сотрудничал с группами «Фанты», «Апрель», «Калейдоскоп», «Электроклуб».

Стал известен публике после выступления в 1987 году на фестивале «Песня года» с композицией «Чистые пруды».

Создал группу «Спасательный круг».

Был убит 6 октября 1991 года в Санкт-Петербурге.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 17:20 +4
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