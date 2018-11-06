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Метеопредупреждение: в Тульской области усиливается туман
Фото Алексея Пирязева.

Метеопредупреждение: в Тульской области усиливается туман

В ближайшие 1-3 часа в регионе местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

По данным Гидрометцентра России, в Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности.

Региональное МЧС объявило метеопредупреждение.

В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 6 ноября и утром 7 ноября 2018 года на территории Тульской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м.

Будьте внимательны на дорогах!

сегодня, в 16:55 +5
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