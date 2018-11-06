Фото Алексея Пирязева.
Метеопредупреждение: в Тульской области усиливается туман
В ближайшие 1-3 часа в регионе местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.
По данным Гидрометцентра России, в Тульской области объявлен желтый уровень погодной опасности.
Региональное МЧС объявило метеопредупреждение.
В ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью 6 ноября и утром 7 ноября 2018 года на территории Тульской области местами ожидается туман с видимостью 200-500 м.
Будьте внимательны на дорогах!
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