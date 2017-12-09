В конкурсе «Мама года — 2017» победила Анна Костянникова

Фото Алексея Пирязева.

В финальном шоу приняли участие шесть очаровательных мам, две из которых — многодетные, а одна мама уже носит гордое звание — бабушка!

Мария Дронова, руководитель конкурса «Мама года»:

Мария Дронова В этом году конкурс «Мама года» проходит уже в пятый раз. В финале — шесть прекрасных мам из Тулы, Новомосковска, Ясногорска. Мы даже решили вернут кулинарный конкурс — собрали все испытания, которые были за пять лет. Этим конкурсом мы хотим поддержать всех матерей, показать городу и области, что мамы могут не только заботиться о семье и детях, но также развиваться.

Наталия Морозова, директор модельного агентства, постановщик дефиле конкурса «Мама года»:

Наталия Морозова Мама — это самое святое, что есть в жизни у каждого человека. Без мамы нет жизни, это наше счастье, доброта, нежность. Этот конкурс нужен для того, чтобы помочь молодым мамам с детьми раскрыться, показать, какие они на самом деле талантливые, красивые, творческие, внимательные, заботливые. А какие прекрасные кулинарки! Они показывают своим детям очень хороший пример во всем.

Наталья Ковалькова, победительница конкурса «Мама года — 2016»:

Наталья Ковалькова Самое сложное в этом конкурсе — это первый выход на сцену. Главное — преодолеть свое волнение. Победа в конкурсе круто изменила мою жизнь, я максимально раскрылась как творческая личность. И все мои увлечения — фотография, флористика- стали делом моей жизни. Теперь это мой бизнес.

Итак, давайте знакомиться!

Анна Костянникова, 23 года, занимается организацией и проведением мероприятий. Семья Ани — это супруг Даниил и 2-летняя дочка Василиса.

- Я пришла на этот конкурс за положительными эмоциями. Это всегда интересно, это знакомство с новыми людьми — приятное разнообразие в декретное время. Для кулинарного конкурса тортик «Муравейник» мы готовили вместе с дочкой — Василиса очень мне помогала. Победа в конкурсе, это, конечно, очень хорошо. Но здесь главное — победа над собой. Какой должна быть современная мама? Конечно, дети — это наше все. Но и о себе забыть ни в коем случае нельзя. В доме должно быть тепло и уютно, но не забывайте про мамин день. В этот день ребенок сидит с мужем или бабушкой, а вы наслаждаетесь уходом за собой. Обязательно посещение салона, масочки, массаж — важно оставаться женщиной!

Юлия Костовская, 31 год, педагог-организатор Центра образования № 1 г. Новомосковска. Мама 9-летнего Дани и 4-летней Анечки, мужа Юлии зовут Максим.

- Я хочу, чтобы мои дети мной гордились — поэтому я принимаю участие в этом конкурсе. Они еще никогда не выходили на такую большую сцену, для них это тоже преодоление себя. Как и для меня.

Светлана Герасимова, 31 год, режиссер, дизайнер. Мама 13-летнего Николая, 11-летнего Кости, 8-летней Маргоши и 10-месячной Аделины.

- Конкурс «Мама года» — это новые эмоции для меня, маленькое достижение и возможность доказать себе, что я могу быть хорошей мамой не только дома. Показать, что многодетная мама может быть красивой, ухоженной, а дети — это не обуза, а счастье, с которыми мы расцветаем с каждым днем все больше и больше. Я убеждена, что современная мама должна быть очень активной, не сидеть дома и заражать своим примером своих детей.

Наталья Климутина, 45 лет, педагог. Семья Натальи: муж Владимир, 25-летняя дочь Анастасия, 19-летний сын Иван, 6-летняя Машуня. Климутины приехали на конкурс из Ясногорска.

- Мне кажется, самое главное для мамы — понимать своих детей. Разница в возрасте чувствуется, и надо постараться быть на одной волне и со старшей дочкой, и с младшей. Я стараюсь быть своим детям не только мамой, но и подругой, с которой можно обсудить все вопросы и быть уверенным, что тебя поймут. Кстати, сегодня на конкурс моя старшая дочка пришла со своим сыном Степой — я уже бабушка!

Дарья Ефимова, 28 лет, биофизик, музыкальный педагог. Мама 3-летней Елизаветы и годовалой Василисы. Мужа Даши зовут Виталий.

- Мне очень захотелось самореализоваться вместе с детьми, и я решила принять участие в этом конкурсе. Я играла в тульской рок-группе Ю-rock до рождения детей, но любовь к музыке не прошла, и в конкурсе я сыграю на фортепиано музыку корейского композитора. Я считаю, что современная мама должна быть образованной, культурной, талантливой и успешной.

Эльвира Баранова, 24 года. Семья: муж Денис и годовалая дочка Алиса.

- Конкурс «Мама года» — отличная возможность скрасить серые, холодные будни. Вообще мама должна быть многофункциональной — и мужа накормить, и дом в порядке содержать, и за ребенком следить, развивать его. Очень важно каждый день просыпаться с хорошим настроением, даже если ты не выспалась — ребенок же в этом не виноват (улыбается). И дальше надо заряжать всех этим хорошим настроением.

Участницы попробовали свои силы в шести конкурсных выходах. Первый — выход на сцену со своими детьми, во время которого жюри должно было оценить внешний вид мам. Второй — это своего рода домашнее задание для всей семьи — видеовизитка о буднях каждой мамы.

Третий конкурс — творческий. Здесь участницы раскрыли свой потенциал по максимуму. Особенно хочется отметить выступление Светланы Герасимовой, которая вместе с сыном исполнила зажигательный танец, и Анны Костянниковой, которая своим ангельским голосом и песней «Я танцевать хочу» перенесла всех зрителей в 60-е годы ХХ века, в эпоху легендарной музыкальной комедии «Моя прекрасная леди».

Еще один конкурс — кулинарный. Мамам предложили удивить и порадовать жюри своим фирменным блюдом, которое всегда украшает праздничный стол в их семье.

Юлия Костовская приготовила большой и очень красивый имбирный пряник. Наталья Климутина, Эльвира Баранова и Анна Костянникова сотворили кулинарные шедевры — торты «Прага», «Красный бархат» и «Муравейник» соответственно. Дарья Ефимова испекла ароматные чебуреки, а Светлана Герасимова запекла лазанью.

Затем участницы блеснули смекалкой в интеллектуальном конкурсе, построенном по типу популярного телешоу «Где логика», и в завершении окончательно покорили жюри и зрителей дефиле в вечерних платьях.

По итогам подсчета всех судейских голосов титул «Мама года — 2017» и подарки от спонсоров выиграла Анна Костянникова. Поздравляем!

- Конечно же, мне было безумно приятно услышать свое имя! — делится своими впечатлениями Анна Костянникова. — Хотя все прошло не так гладко, как хотелось бы, но, видимо, жюри что-то во мне увидело. Все девушки были достойны, и я для себя отметила несколько моментов, которые хотела бы привнести в свою семью. И, конечно же, глядя на участниц, захотелось несколько расширить нашу маленькую семью (смеется). На сколько расширить — это уже как получится. Главное, что муж не против!

из досье myslo

Анна Алексеевна Костянникова

Родилась 31 января 1994 г.

Окончила ТулГУ, магистр информатики и вычислительной техники.

Любимая книга: Федор Достоевский. «Преступление и наказание».

Любимый фильм: «Парфюмер».

Домашние любимцы: попугай Шухер и рыжий кот Зевс.

Мечта: успехи в карьере супруга и большая семья.