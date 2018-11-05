Туляков приглашают принять участие в акции «Необыкновенный Новый год. Стать волшебником легко!»

Общественное объединение тульских родителей «Мы вместе» проводит вторую акцию по поиску добрых волшебников среди туляков для поздравления детей с инвалидностью.

По правилам акции, даритель может выбрать одного ребенка, участвующего в акции, и поздравить его подарком лично (на праздничном мероприятии), вручить дома или отправить по почте.

Новый год — это особенный праздник, наполненный теплотой, радостью и ожиданием чуда. Хотелось бы, чтобы к этой акции присоединилось как можно больше неравнодушных жителей Тульской области, ведь стать волшебником и подарить необыкновенный праздник детям очень легко!



Андрей (Тула), 8 лет, сахарный диабет. Андрюша жизнерадостный подвижный мальчишка. Увлекается спортом, танцами, играми, головоломками. Рад будет любому чуду. Желательно вручение на мероприятии.



Витя (Тула), 11 лет, диагноз ДЦП, левосторонний гемипарез. Веселый, общительный мальчик. Любит супергероев и мечтает им стать. Верит в чудеса и ждет своего волшебника. Форма поздравления на усмотрение волшебника.



Лена (Тула), 9 лет. ДЦП. Леночка очень живая и общительная. Любит играть в различные игры, слушать музыку и танцевать. Будет рада любому подарку. Возможно участие в мероприятии.



Максим (Щекино), 7лет. ДЦП. Добрый общительный мальчик, любит слушать музыку и обожает сладости, особенно делиться с братишками (тройняшки). Максим будет очень рад личному поздравлению дома.



Полина (Тульская область, Щёкинский район, посёлок Залесный), 5 лет. Диагноз спинномозговая грыжа. Полина очень позитивная, любит читать стихи и с удовольствием их рассказывает. Также любит раскраски, осваивает алмазную мозаику. Со своим волшебником хочет встретиться на мероприятии.



Арсений (Тула), 10 лет. Диагноз — шизофрения, арохноидальная киста левой височной области. Добрый и общительный мальчик. Очень любит кошек, собирать конструктор «Лего». Придумывает сам и строит из деталей свои модели машин, еще одно любимое занятие – снимать маленькие видеоролики и выкладывать их в Ю-туб. Будет рад любому поздравлению. Поздравить желательно на мероприятии, т. к. очень любит посещать их.

Увидеть всех детей, участвующих в проекте, можно здесь.