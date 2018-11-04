Фестиваль кинокомедии «Улыбнись, Россия!»: афиша на 5 ноября

Фото из архива Myslo.

Обратите внимание, что вход – по бесплатным приглашениям, которые можно получить в кассах всех площадок фестиваля.

5 ноября

13.00 — к/ф «Закону тут не место» (Италия), реж. С. Фикарра, В. Пиконе. Городской концертный зал. 12+

15.00 – к/ф «Из Неаполя с любовью» (Италия), реж. Д. Ансанелли. Кинотеатр «Октябрь». 12+

15.00 — к/ф «Каникулы президента» реж. И. Шерстобитов. «Киносити» (ул. Советская, 47, ТЦ «Гостиный двор», 5-й этаж). 16+

16.00 – к/ф «Я худею», реж. А. Нужный. Городской концертный зал. 16+

18.00 — к/ф «Жизнь впереди», реж. К. Оганесян. Тульский областной центр молодежи (ул. Демонстрации, 134). 16+

18.00 – к/ф «Идеальные незнакомцы» (Италия), реж. П. Дженовезе. Кинотеатр «Алмаз» (Калужское шоссе, 1-а). 16+

19.00 – к/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», реж. К. Васильев. Городской концертный зал. 16+