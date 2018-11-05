В Донском из горящего дома сотрудники полиции эвакуировали более 40 человек

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

4 ноября в 21.00 в дежурную часть полиции Донского позвонила женщина, которая сообщила о пожаре в многоквартирном доме микрорайона Новоугольный.

Как сообщает пресс-служба областного УМВД, на место происшествия незамедлительно выехала группа в составе оперуполномоченного лейтенанта полиции Сергея Бозунова, инженера связи и защиты информации старшего лейтенанта внутренней службы Ильи Фролова и водителя старшего сержанта полиции Эдуарда Улитина.

К тому моменту квартира на первом этаже уже была объята пламенем, дым шел из окон на втором и третьем этажах, подъезд многоквартирного дома был сильно задымлен. Жители не могли самостоятельно выйти. На одном из балконов полицейские заметили девушку, которая звала на помощь. Сотрудники полиции нашли раздвижную лестницу и приставили ее к стене. Эдуард Улитин поднялся до второго этажа, подтянулся за опоры, затем помог девушке перебраться на лестницу, успокаивал ее, страховал и инструктировал, пока она не оказалась в безопасности, затем спустился сам.

В этот момент к полицейскому подбежала пожилая женщина, которая сообщила, что на третьем этаже в задымленной квартире с другой стороны дома находятся ее родные.

На балконе стояли мать и отец с детьми на руках. Эдуард Улитин перенес в безопасное место трехлетнюю девочку и шестимесячного мальчика.

Родителей помогли эвакуировать коллеги. Всего благодаря мужественным и профессиональным действиям сотрудников полиции на пожаре спасены более сорока человек.