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В Туле снова закрыли ТУЦ «Сарафан»
Фото из архива Myslo.

В Туле снова закрыли ТУЦ «Сарафан»

На вторник назначена проверка торгового центра контролирующими органами.

4 ноября в Туле вновь закрыли ТУЦ «Сарафан». Отметим, что только вчера торговый центр возобновил свою работу после устранения нарушений, связанных с пожарной безопасностью.

Как пояснили Myslo в администрации ТУЦ, на вторник, 6 ноября, назначена повторная проверка торгового центра контролирующими органами. Мы следим за развитием событий.

Напомним, ТУЦ «Сарафан» закрыли по решению суда 15 октября. Тогда суд выявил нарушения пожарной безопасности, решение подлежало немедленному исполнению.

Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
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