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В Туле возобновил работу ТУЦ «Сарафан»

В Туле возобновил работу ТУЦ «Сарафан»

Приостановление деятельности центра было связано с рядом нарушений пожарной безопасности. На сегодняшний день все они устранены.

3 ноября в Туле возобновил свою работу ТУЦ «Сарафан».

Напомним, центр закрыли по решению суда 15 октября. Тогда суд выявил нарушения пожарной безопасности, решение подлежало немедленному исполнению.

Как сообщили Myslo в администрации ТУЦ «Сарафан», на сегодняшний день все выявленные нарушения устранены. Центр работает в обычном режиме.

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