В Туле возобновил работу ТУЦ «Сарафан»
Приостановление деятельности центра было связано с рядом нарушений пожарной безопасности. На сегодняшний день все они устранены.
3 ноября в Туле возобновил свою работу ТУЦ «Сарафан».
Напомним, центр закрыли по решению суда 15 октября. Тогда суд выявил нарушения пожарной безопасности, решение подлежало немедленному исполнению.
Как сообщили Myslo в администрации ТУЦ «Сарафан», на сегодняшний день все выявленные нарушения устранены. Центр работает в обычном режиме.
15 октября, в 18:10, 81 16794 0
15 октября, в 16:15, 145 22808 15
16 июля 2018, в 17:57, 10 4070 3
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