В Тульской области бомж угнал машину и уехал в Смоленск

Прокурор Дубенского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению ранее неоднократно судимого 32-летнего Александра П., не имеющего постоянного места жительства и регистрации на территории РФ. Он обвиняется в угоне.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что ночью 30 августа мужчина выпивал спиртное со своим знакомым у него дома. Когда хозяин жилища уснул, гость взял ключи от автомобиля Lada XRay и угнал его. 2 сентября угонщика задержали сотрудники ГИБДД в Смоленской области.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, уголовное дело направлено в Одоевский районный суд для рассмотрения по существу.