Как закрывали тульский торговый центр «Сарафан»: фоторепортаж

Фото Юлии Гришиной.

Уже сегодня вечером двери торгового-центра будут опечатаны.

Сегодня, 15 октября, тульские судебные приставы выехали в ТУЦ «Сарафан», что на ул. Путейская, 5 (бывший «Интерсити», аббревиатура ТУЦ расшифровывается, по задумке владельцев и маркетологов как Торгово-увлекательный центр).

Целью визита приставов стало исполнение решения Привокзального районного суда от 15 октября, который постановил закрыть ТЦ за нарушения противопожарной безопасности. Деятельность «Сарафана» приостановлена до устранения нарушений.

Суд выявил 22 нарушения правил пожарной безопасности. Подробнее — в материале Myslo.

Жанна Булгакова, начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области:

Жанна Булгакова - Решение суда подлежит немедленному исполнению. Документ о запрете деятельности ТУЦ «Сарафан» был передан администрации торгового центра. Согласно документу, запрет проведения деятельности в данном помещении действует до устранения выявленных нарушений. Как только недостатки будут устранены, будет проведена повторная проверка. Арендаторы смогут вывезти свои вещи, обратившись в наш отдел.

К слову, в ТЦ всего 190 арендаторов. Всем им придется временно «свернуть» бизнес в этом торговом центре.

Напомним, нарушения противопожарной безопасности в «Сарафане» нашли еще в марте. По ее результатам были приняты меры прокурорского реагирования, ООО «ИнтерКомТорг» привлечено к административной ответственности (штраф 200 000 руб.). Прокуратура также требовала нарушения устранить. Центр закрывать не стали.

В ходе повторной проверки, уже в июле 2018 года, выяснилось, что никаких нарушений никто не устранял. Прокуратура подала в суд иск о приостановлении работы ТЦ.

Какие нарушения нашли в ТУЦ «Сарафан», читайте здесь.