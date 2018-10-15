новости
новости
Регистрация
Как закрывали тульский торговый центр «Сарафан»: фоторепортаж
Фото Юлии Гришиной.

Как закрывали тульский торговый центр «Сарафан»: фоторепортаж

Уже сегодня вечером двери торгового-центра будут опечатаны.

Сегодня, 15 октября, тульские судебные приставы выехали в ТУЦ «Сарафан», что на ул. Путейская, 5 (бывший «Интерсити», аббревиатура ТУЦ расшифровывается, по задумке владельцев и маркетологов как Торгово-увлекательный центр).

Целью визита приставов стало исполнение решения Привокзального районного суда от 15 октября, который постановил закрыть ТЦ за нарушения противопожарной безопасности. Деятельность «Сарафана» приостановлена до устранения нарушений.

Суд выявил 22 нарушения правил пожарной безопасности. Подробнее — в материале Myslo.

Жанна Булгакова, начальник межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области:

Жанна Булгакова

- Решение суда подлежит немедленному исполнению. Документ о запрете деятельности ТУЦ «Сарафан» был передан администрации торгового центра. Согласно документу, запрет проведения деятельности в данном помещении действует до устранения выявленных нарушений. Как только недостатки будут устранены, будет проведена повторная проверка. Арендаторы смогут вывезти свои вещи, обратившись в наш отдел.

К слову, в ТЦ всего 190 арендаторов. Всем им придется временно «свернуть» бизнес в этом торговом центре.

Напомним, нарушения противопожарной безопасности в «Сарафане» нашли еще в марте. По ее результатам были приняты меры прокурорского реагирования, ООО «ИнтерКомТорг» привлечено к административной ответственности (штраф 200 000 руб.). Прокуратура также требовала нарушения устранить. Центр закрывать не стали.

В ходе повторной проверки, уже в июле 2018 года, выяснилось, что никаких нарушений никто не устранял. Прокуратура подала в суд иск о приостановлении работы ТЦ.

Какие нарушения нашли в ТУЦ «Сарафан», читайте здесь.

Галерея
В Туле закрыли ТУЦ "Сарафан", Фото: 1
В Туле закрыли ТУЦ "Сарафан", Фото: 2
В Туле закрыли ТУЦ "Сарафан", Фото: 3
В Туле закрыли ТУЦ "Сарафан", Фото: 4
В Туле закрыли ТУЦ "Сарафан", Фото: 5
В Туле закрыли ТУЦ "Сарафан", Фото: 6
В Туле закрыли ТУЦ "Сарафан", Фото: 7
В Туле закрыли ТУЦ "Сарафан", Фото: 8
В Туле закрыли ТУЦ "Сарафан", Фото: 9
В Туле закрыли ТУЦ "Сарафан", Фото: 10
В Туле закрыли ТУЦ "Сарафан", Фото: 11
показать все фотографии
Сюжет: Масштабная проверка ТЦ в Туле
В Туле по решению суда закрывают торговый центр «Сарафан»
Жизнь Тулы и области
В Туле по решению суда закрывают торговый центр «Сарафан»
сегодня, в 16:15, 83 7019 10
Суд закрыл КРК «Победа» в Новомосковске
Дежурная часть
Суд закрыл КРК «Победа» в Новомосковске
16 июля 2018, в 17:57, 9 3546 3
В Черни из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ночной клуб
Жизнь Тулы и области
В Черни из-за нарушений пожарной безопасности закрыли ночной клуб
9 июля 2018, в 16:28, 27 1081 3
Нарушение пожарной безопасности в богородицком ТЦ: подозреваемый просит закрыть дело
Дежурная часть
Нарушение пожарной безопасности в богородицком ТЦ: подозреваемый просит закрыть дело
19 июня 2018, в 13:51, 16 1793 0
Все новости сюжета
сегодня, в 18:10 +1
Другие статьи по темам
Прочее
проверка торговых центровзакрывают Сарафанторговый центрпротивопожарные нарушенияТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пропавший в Алексине подросток найден мёртвым
Пропавший в Алексине подросток найден мёртвым
Михаил Лабковский откроет тулякам секрет, как сохранить баланс между работой и семьей
Михаил Лабковский откроет тулякам секрет, как сохранить баланс между работой и семьей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.