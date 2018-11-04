Легкоатлетический забег в День народного единства объединил 2000 туляков

Фото Александра Каналина.

В Туле в Центральном парке состоялся легкоатлетический забег «Россия объединяет». Он был приурочен ко Дню народного единства. Юным участникам предстоял забег на 300 и 600 метров, для взрослых легкоатлетов дистанция составила 3000 метров.

Интересный факт: самым юным участникам марафона — три года, а самой старшей участнице 81 год.

Вместе с семьей в забеге участвовал и первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин:

- Для нашей разной, многонациональной страны День народного единства является важным праздником, который объединяет и подчеркивает национальное разнообразие, особенности разных этнокультур.

Концепция праздника каждый год меняется, мы сознательно каждый год этот день проводим в разных форматах. В прошлом году у нас была историческая лекция с профессором из МГУ. А в этот раз решили провести праздник в спортивном формате. Тяга к спорту — это то, что сегодня, мне кажется, уже набрало в нашей стране обороты. Марафонное движение объединяет лучше всего.

Какое бы мероприятие сегодня не проходило в городе, главное, его качественно организовать, и тогда люди сами потянутся.

Илья Конов, организатор технической части (трассы):

Илья Конов - В этот праздник мы должны быть дружными. Мы показали, что у нас народ спортивный, сплоченный. Почему именно забег? Бег — это самый массовый и самый простой вид спорта: любой желающий может надеть кроссовки и побежать. Всё это проводится ради счастливых лиц участников. Хорошо же на праздник пробежаться, а не начать день с застолья.

Перед стартом своими впечатлениями с корреспондентом Myslo поделились участники забега:

Игорь Бойдаков - Я велосипедист, но решил себя попробовать в забеге. В праздник День народного единства я вспоминаю молодость, демонстрации. А на сегодняшний день параллельно основным праздничным мероприятиям проводятся еще и спортивные. А спорт — это жизнь, это объединяет. Это взаимопомощь, доброта, здоровье. Нужно и важно проводить именно так праздники.

Александра Бочарова - Я выступаю в составе дружной команды «Тулачермет». Давно хотела попробовать свои силы в забеге, но никак не получилось, и вот сегодня выпала возможность. Столько людей собралось, чувствуешь единство! Побольше бы таких праздников в спортивном формате.

Пока спортсмены ждали старт, на сцене для них выступали тульские исполнители, проводили разогревающую зарядку перед забегом.

На финише все участники получили медали и грамоты. Призерами среди женщин стали Ирина Леонова — 1 место, Яна Ченская — 2 место, Таисия Дутова — 3 место. Среди мужчин: Сергей Суббочев — 1 место, Евгений Дюжиков — 2 место, Илья Самошин — 3 место. Лучший результат у женщин — 11,33 минуты, у мужчин — 8,57 минут.

В общем, забег удался, все зарядились нереальной атмосферой и хорошим настроением.

Ученики центра образования № 25, 3 класс:

- Мы участвуем почти всем классом, пришли сюда за победой, и, конечно, чтобы здоровье укрепить. Для нас День народного единства — повод собраться всем вместе. Впечатления отличные, настроение веселое, хотим и в следующий раз поучаствовать в таких забегах.

Владимир Бурзяев и Мария Спасская:

- Мы участвуем во всех тульских стартах. Сегодня же на празднике дистанция не очень сложная, поэтому мы пришли в костюмах, чтобы поднять настроение участникам и их болельщикам. Вокруг царит атмосфера праздника, пришло очень много народу, здорово, что все тянутся к спорту!

Людмила Красоткина и Клавдия Марьянова:

- Мы не хотим отставать от молодежи, поэтому решили поучаствовать в забеге. Вот в прошлом году тоже бежали. День народного единства — это встреча с родными, знакомыми. Важно проводить праздники в таком формате, чтобы люди друг друга любили и уважали, держали себя в тонусе, встречались здесь и знакомились.

Текст Марии Аверкиной.