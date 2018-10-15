В Туле по решению суда закрывают торговый центр «Сарафан»

Как стало известно Myslo, сегодня в Туле приостановит работу ТУЦ «Сарафан» (бывший «Интерсити») на ул. Путейской.

Решение приостановить работу центра принял Привокзальный районный суд. Центр закроют до устранения нарушений. Обеспечить исполнение судебного решения надлежит приставам — они опечатают центр.

Напомним, в марте 2018 года в Тульской области после кемеровской трагедии прошла масштабная проверка всех торговых центров. Многие были закрыты, доходило даже до возбуждения уголовных дел. Однако ТУЦ «Сарафан» во время тотальной мартовской проверки не закрывали.

Как сообщила прокуратура Тульской области, 28 марта 2018 года прокуроры совместно с ГУ МЧС России провели проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности в торговом центре «Сарафан» (ООО «ИнтерКомТорг»), в ходе которой выявлены многочисленные нарушения противопожарных требований, в числе которых :

в отдельных помещениях отсутствует автоматическая пожарная сигнализация,

в отдельных помещениях горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников менее 0,5 м,

в отдельных помещениях точечные дымовые пожарные извещатели размещены не на несущих строительных конструкциях,

в каждом защищаемом помещении не установлены не менее 3 точечных пожарных извещателей,

на пути эвакуации второго корпуса отсутствуют ручные пожарные извещатели,

в первом корпусе здания (3-х этажный) отсутствует автоматическая установка пожаротушения,

расстояние от точечных тепловых извещателей до стен более 2,5 м,

в первом корпусе расстояние между ручными пожарными извещателями более 50 м,

пространство за подвесным потолком не оборудовано автоматическими установками противопожарной защиты,

противопожарные двери не закрываются при пожаре,

световые указатели «Выход» системы оповещения людей о пожаре находятся в неработоспособном состоянии,

автоматическая пожарная сигнализация в первом корпусе находится в неработоспособном состоянии,

система дымоудаления в первом корпусе находится в неработоспособном состоянии.

По результатам проверки в марте 2018 приняты меры прокурорского реагирования, ООО «ИнтерКомТорг» привлечено к административной ответственности, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 200 000 руб. В представлении руководителю ООО прокуратура района потребовала принять меры к устранению выявленных нарушений.

В ходе проверки фактического устранения ранее выявленных нарушений 17 июля 2018 года в «Сарафане» ООО «ИнтерКомТорг» установлено, что ООО «ИнтерКомТорг» меры по устранению ранее выявленных нарушений пожарной безопасности фактически не принимались.

В связи с выявленными многочисленными нарушениями прокурор района обратился в Привокзальный районный суд г. Тулы с исковым заявлением о запрете деятельности, связанной с эксплуатацией торгового центра «Сарафан».

15 октября исковое заявление прокурора рассмотрено и удовлетворено. В связи с тем, что выявленные нарушения представляют собой угрозу жизни и здоровья граждан, решение суда обращено к немедленному исполнению.

Напомним, в марте 2018 года после рейда Myslo по торговым центрам комментарий нам дала Наталья Коваль, маркетолог ТУЦ «Сарафан» и ТК «Демидовский»:

– Наши торговые центры оборудованы современными системами противопожарной безопасности, регулярно проводятся все профилактические работы и проверки данных систем специализированными лицензированными организациями.

У нас есть опыт проведения эвакуации посетителей, при проведении которых нареканий от соответствующих органов не поступало.

Мы делаем всё, чтобы нахождение посетителей в наших торговых центрах было комфортным и безопасным!