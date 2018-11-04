«Слобода» отмечает день рождения – нам 24 года!

Фото из архива Myslo.

В далеком 1994 году на свет появилась газета «Слобода». Черно-белый 16-страничный еженедельник, скромный тираж и… признание простых туляков. С тех пор изменилось многое, кроме одного — мы писали и пишем по-прежнему о вас, для вас и вместе с вами, дорогие читатели. Мы всегда открыты для предложений, готовы поддержать ваши идеи и помочь в трудных ситуациях.

Спасибо, что поддерживаете наши полезные проекты — «Аллею доброты»,

«Школодром»,

«Первоклассники» и «Выпускники»!

Предлагаем вам вместе с нами вспомнить, как всё начиналось.

1995 ГОД

Первых номеров «Слободы», увы, не сохранилось в архивах. Они состояли из частных объявлений «продам-куплю». С 1995 г. появились статьи на социальные темы.

1996 ГОД

В газете была рубрика «Записочки» — аналог нынешних соцсетей. Одна из записочек стала поводом для статьи об алиментах. Впрочем, тема актуальна и сегодня.

1997 ГОД

О том, что водитель трамвая принял роды у женщины, в редакцию сообщил читатель. Сотовых тогда не было — он просто пришёл в редакцию и рассказал.

1998 ГОД

Добрая традиция газеты — ко Дню Победы мы всегда печатаем истории о ветеранах. Их присылаете вы, читатели, ваши дети и уже внуки. Спасибо вам за это!

1999 ГОД

Была в газете рубрика для взрослых «Интим», вела её Ева Адамс. По праву считаем, что она внесла определённый вклад в сексуальное просвещение туляков.

2000 ГОД

Магомедхан Гамзатханов был первым спортсменом СССР и России, который выехал на профессиональные бои без правил за рубеж. Основал спортклуб «Рингс-Тула».

2001 ГОД

А у нас в Слободе… Название газеты очень тульское. Мы объехали все населённые пункты с таким названием по предложению и приглашению читателей.

2002 ГОД

Валерий Родионичев нашёл новорождённую в выгребной яме туалета станции 191-й км. Это было чудо — малышка оказалась жива, здорова. И её сразу удочерили!

2003 ГОД

Был период в истории нашего города, когда стриптиз показывали чуть ли не в каждом ресторане. А какие были стриптизёрши!.. Минута славы тулячки Багиры.

2004 ГОД

«Молодой человек погибает на улице! Помогите!» — с телефонного звонка читателя началась и счастливо закончилась история о юноше, потерявшем память.

2005 ГОД

В «Слободе» работал замечательный карикатурист Андрей Бузов. Он нарисовал тысячи карикатур на социальные темы. И ни разу не повторился в своих сюжетах.

2006 ГОД

Мы пишем о хороших и талантливых людях, которые живут в лучшем городе на земле — Туле. Лучшем, потому что они сами выбрали его для жизни.

2007 ГОД

Маленький мальчик из Щёкино теперь вполне успешный музыкант, живёт в Москве, учится, много гастролирует. И счастливо женат.

2008 ГОД

Туляки-герои, добрые и отзывчивые люди. Таких много. И мы очень любим о них писать. О счастливом спасении на пляже нам сообщили по телефону (уже сотовому).

2009 ГОД

В 2009 году в «Слободе» впервые вышел «Выпускной альбом». Мы сфотографировали 11-е классы тульских школ. Теперь альбом стал нашей доброй традицией.

2010 ГОД

Чудесное спасение, исцеление… Невероятные вещи случаются в нашей жизни и вселяют надежду. Мы всегда ждём от вас, дорогие читатели, таких историй.

2011 ГОД

В «Слободе» есть очень трогательная рубрика «Ищу маму». Мы точно знаем — все дети, о которых мы написали, обрели родителей.

2012 ГОД

Кто сказал, что в Туле нет большого спорта?! Он есть! Мы гордимся нашими гимнастками, легкоатлетами, велосипедистами, футболистами. Они — слава нашей Тулы.

2013 ГОД

Горячую тему о правилах продажи алкоголя до сих пор бурно обсуждают туляками. Закон принят, а предложений по его усовершенствованию не счесть.

2014 ГОД

В 2014 году у нас был двойной юбилей — 20-летие и вышел 1000-й номер газеты.

2015 год

Тему строительства аквапарка на месте снесенного «Премьера» обсуждают до сих пор. Почему в 2015 году этот проект не понравился властям?

2016 год

Рассказываем шокирующую историю — почему тульский бизнесмен отрубил голову своему отцу.

2017 год

В январе 2017 года в Пролетарском районе Тулы произошла крупная коммунальная авария.

2018 год

В январском номере «Слободы» 2018 года мы представили читателям результаты экспертизы воды. Что показали исследования?