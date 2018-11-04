Туляков предупреждают о мощных магнитных бурях

Такие явления могут доставлять дискомфорт людям с повышенной метеочувствительностью.

Сегодня, 4 ноября, на Земле наблюдается магнитное поле с отдельными возмущенными периодами. Подобное явление ожидается и 5 ноября.

- Это означает, что были вспышки на солнце. И они оказывают влияние на верхние слои атмосферы, — приводит слова заведующей лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилы Паршиной «Российская газета».

По словам синоптика, любые магнитные возмущения приводят к отрицательной реакции на погоду. Иными словами, человек может быть более раздражительным, быстрее утомляться и даже относительно теплую осеннюю погоду воспринимать негативно. Как раз в такие периоды усиливаются депрессивные состояния.

Кроме того, сейчас в центре России наблюдается высокий фон атмосферного давления. Людям, у которых часто повышается собственное артериальное давление, надо прислушиваться к организму: не перетруждаться, принимать лекарства, больше гулять на свежем воздухе.