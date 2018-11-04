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Туляки стали меньше жаловаться на банки и страховщиков

Туляки стали меньше жаловаться на банки и страховщиков

В сентябре 2018 года от жителей региона в Банк России поступило 88 обращений по поводу работы участников финансового рынка.

Это на треть меньше, чем в прошлом месяце. Всего же за три квартала туляки пожаловались мегарегулятору 1110 раз.

Как отметили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО, более половины жалоб наших сограждан приходится на банки (649 обращений), к страховщикам претензий меньше (269), на третьем месте традиционно находятся микрофинансовые организации (86).

Поиск пропавших переводов, пропажа денег с карты, вопросы, связанные с банкротством граждан, несогласие с условиями договора — это и многое другое беспокоит туляков относительно работы банков.

Многие по-прежнему имеют проблемы с погашением кредитов (невозможность по личным причинам обслуживать заем, отказ банка в рефинансировании долга).

На эту тему поступило 130 обращений. 81 жалоба касалась навязывания дополнительных услуг при оформлении кредитов. Вопросы по получению кредитной истории или оспариванию в ней данных возникли 37 раз.

Что касается деятельности страховых компаний, то чаще туляки жаловались на применение коэффициента бонус-малус (141 обращение). На невозможность заключения договора ОСАГО в электронном виде (перенаправление на сайт РСА, невозможность ввести капчу) пожаловались 21 раз. Отказ заключить договор по причине отсутствия бланков полиса вызвал недовольство у 15 жителей Тульской области.

На кредитные потребительские кооперативы жаловались 23 раза, ломбарды — 2, негосударственные пенсионные фонды — 13.

Обращение в Банк России можно направить в электронном виде. Для этого на официальном сайте выберите раздел «Интернет-приемная Банка России», а затем «Подать жалобу».

Письменное обращение можно направить по почте на адрес: 107016, г. Москва, ул. Неглинная, 12. Кроме того, вы можете позвонить по телефону горячей линии: 8−800−250−40−72. При подаче жалобы следует предварительно подготовить документы, связанные с описываемой проблемой.

сегодня, в 12:42 +1
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